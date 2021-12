Längerer Schulweg, weniger Zeit im Betrieb – Umverteilung der Berufsausbildungen sorgt für Kritik Die Karten bei den Berufsausbildungen werden neu gemischt. Das trifft auch Burgdorf. Zwei Lehrgänge werden hier wohl künftig nicht mehr unterrichtet. Regina Schneeberger Sophie Reinhardt

Marc Glauser verpackt Süssigkeiten: Er absolviert die Ausbildung zum Detailhandelsfachmann beim Chrigubeck in Burgdorf. Foto: Beat Mathys

Nicht nur gut schmecken sollen die süssen Teilchen. Damit die Kunden in der Bäckerei zugreifen, gilt es, die Leckereien auch hübsch zu präsentieren. Dafür sorgt an diesem Vormittag Marc Glauser. Um die Schächtelchen mit der Schokolade wickelt er ein golden glitzerndes Band.

Der junge Mann absolviert beim Chrigubeck in Burgdorf die Ausbildung zum Detailhandelsfachmann. Der Alltag sei vielseitig, was ihm gefalle, sagt Glauser. Verpacken, verteilen, verkaufen, all das gehöre dazu. «Ich muss viel über die Produkte wissen, damit ich beispielsweise Kunden mit Allergien beraten kann.»