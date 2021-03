Loubegaffer – Umtriebige Sterneköche und abgesägte Verwaltungsräte Während der eine Sternekoch vom Käseaffineur zu einer Eisdiele wechselt, kämpft ein anderer um den Titel «Koch des Jahres». Das sind die News unter Berns Lauben. Die Loubegaffer

Simon Apothéloz, im Bild noch in der seit zwei Jahren geschlossenen Eisblume in Worb, hat genug von Käse. Jetzt erfindet er Glace. Foto: Tanja Buchser

Die Loubegaffer sind bekannterweise ziemlich genussorientiert und haben deshalb frohe Kunde: Einige Zeit war es nun still um den Sternekoch Simon Apothéloz. Er war beim Fleisch- und Käseproduzenten Jumi angestellt, nun wechselt er in die Gelateria di Berna von Susanna Moor, den Brüdern David, Michael und Hansmartin Amrein. Die Eisdiele ist bekannt für ihre Experimentierfreudigkeit, so gab es dort auch schon Glace mit Portulak- oder Rüebli-Geschmack. Die Loubegaffer sind schon jetzt gespannt, welche Aromen sich der Spitzenkoch Apothéloz ausdenken wird.