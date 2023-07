In Volketswil statt Münsingen – Umstrittenes Festival soll im Kanton Zürich stattfinden Die Verantwortlichen des Freedom Festival haben einen neuen Standort gefunden. Nur: Die Behörden in Volketswil wissen von nichts. Johannes Reichen

Das Freedom Festival wird von der Wiese in ein Gewerbegebäude verlegt. Foto: Franziska Rothenbühler

Wenn es kommt, wie es sich Benjamin Mudlack erhofft, dann findet das Freedom Festival am 19. und 20. August im zürcherischen Volketswil statt. Mudlack ist Präsident des World Freedom Forum, welches das Festival organisiert. Im zweiten Anlauf käme er doch noch ans Ziel. Aus dem anfänglich geplanten Durchführungsort Münsingen wurde nichts.

Die Möglichkeit, dass das Festival auch am neuen Standort noch verhindert werden könnte, schwingt in Mudlacks Worten allerdings mit. «Garantien gibts im Leben nicht», sagt er in einem Videointerview, das auf der Festivalwebsite aufgeschaltet ist. Es könne durchaus sein, dass der Anlass von «irgendeiner Seite torpediert» werde.

Ursprünglich hätte das Festival mit Konzerten und Podien vom 18. bis 20. August auf dem Gelände eines Biobauernhofs auf dem Schwand in Münsingen durchgeführt werden sollen. Die Festivalmacher einigten sich zunächst mit dem Landeigentümer darauf.

Konfliktpotenzial in Münsingen

Doch der Biobauer krebste später zurück. Er sei getäuscht worden und habe nicht genau gewusst, mit wem er es zu tun habe, sagte er in den Medien. Zu den Partnern und Ausstellerinnen gehören etwa die Freiheitstrychler, das Team Freiheit und die Libertäre Partei. Unter den Teilnehmern ist auch der deutsche Unternehmer Martin Krall. Dieser hatte gemäss der deutschen Wochenzeitung «Zeit» Kontakt mit einer Gruppe von Reichsbürgern, die in Deutschland einen Umsturz plante.

Gegen diese Behauptung des Bauern wehrte sich wiederum Mudlack: «Es lag keine Täuschung vor.» Sie hätten gegenüber dem Landbesitzer mit offenen Karten gespielt.

Fakt ist, dass sich die Parteien darauf einigten, dass das Festival nicht in Münsingen durchgeführt wird. Für eine Absage hatte sich auch der Münsinger Gemeindepräsident Beat Moser (Grüne) eingesetzt. Hinter dem Anlass stünden ausschliesslich staatskritische Organisationen, das Konfliktpotenzial sei zu gross, sagte Moser.

Irritation in Volketswil

Die Organisatoren machten sich daraufhin auf die Suche nach einer Alternative – und wurden nun in der Pasadena Event Location fündig. Dabei handelt es sich um eine Tanzschule, die sich in einem Gewerbegebäude in Volketswil befindet. Sie bietet gemäss den Verantwortlichen Platz für bis zu 2500 Personen. Weder die Verantwortlichen der Tanzschule noch die des Festivals waren für eine Stellungnahme zu erreichen.

Dafür äussert sich David Gerig, der stellvertretende Gemeindeschreiber von Volketswil. Bei der Gemeinde sei bis jetzt noch kein Gesuch für den Anlass eingetroffen, sagt er. «Wir hatten zwar mal etwas von diesem Festival gehört.» Aber von einem konkreten Veranstaltungsort habe die Gemeinde damals keine Kenntnis gehabt. «Deshalb sind wir etwas irritiert.» Die zuständige Abteilung werde sich nun ein Bild verschaffen und weitere Abklärungen treffen.

In Volketswil soll offenbar alles eine Nummer kleiner sein als ursprünglich geplant. Es dauert nicht mehr drei, sondern nur noch zwei Tage. Ein Festivalpass kostet statt 200 noch 70 Franken, ein Tagespass statt 70 noch 40 Franken.

