Acht Spuren am Grauholz – Umstrittener A1-Ausbau wird öffentlich aufgelegt Der Ausbau der Grauholz-Autobahn von sechs auf acht Spuren ist seit Montag öffentlich aufgelegt. Den Plänen weht scharfe Kritik entgegen.

So soll die Grauholz-Autobahn dereinst aussehen. Visualisierung: Bundesamt für Strassen

Der Ausbau der Grauholz-Autobahn nördlich von Bern von sechs auf acht Spuren ist seit Montag öffentlich aufgelegt. Die Unterlagen können auf den Gemeindeverwaltungen der betroffenen Gemeinden und im Internet eingesehen werden. Die öffentliche Auflage läuft bis 25. Oktober, wie aus Angaben des Bundesamts für Strassen (Astra) im Internet hervorgeht. Bei den betroffenen Gemeinden handelt es sich um Bolligen, Ittigen, Moosseedorf, Urtenen-Schönbühl, Zollikofen, Lyssach sowie Wohlen bei Bern.

Der Verein Spurwechsel übte in einem Communiqué erneut scharfe Kritik an den Plänen. Die Verbreiterung der Autobahn sei «gegen jede Klimavernunft» und werde Mehrverkehr in die Stadt und Agglomeration Bern bringen.

Nach Angaben des Vereins wäre es das erste richtige Autobahn-Teilstück der Schweiz mit acht Spuren. Mit seinem enormen Landverbrauch und der breiten Rodung von Waldstücken spreche das Projekt «die Sprache der 1960er-Jahre».

Aus Sicht des Astra ist der Ausbau nötig, weil Staus auf der A1 nördlich von Bern in den Spitzenzeiten an der Tagesordnung seien. Der Ausbau der Grauholz-Autobahn sei eines von mehreren Projekten zur Optimierung des Verkehrsflusses und der Sicherheit im Grossraum Bern.

SDA

Fehler gefunden?Jetzt melden.