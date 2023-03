Stadt Bern: 125 Millionen Franken für ein Prestigeprojekt

In der Stadt Bern kommt es heute zum Showdown um das Viererfeld. Abgestimmt wird über einen Kredit von fast 125 Millionen Franken für die Erschliessung von Vierer- und Mittelfeld. Dort sollen dereinst 1200 Wohnungen für 3000 Menschen, Raum für 750 Arbeitsplätze und ein Park gebaut werden. Hier finden Sie alle wichtigen Fakten, die Sie über dieses Projekt wissen müssen.

Es ist nicht das erste Mal, dass in Bern eine Grundsatzdebatte über das Viererfeld geführt wird. Das jahrzehntelange Ringen um die Stadterweiterung haben wir hier zusammengefasst.

Gegen die Viererfeld-Vorlage kämpft ein Komitee. An dessen Spitze fünf Bernerinnen und Berner, die sich nicht zum ersten Mal zusammenfinden, um gemeinsam politische Projekte zu bekämpfen. Was treibt sie an?

Hört man dem den Gegnerinnen und Gegnern des Komitees zu, erhält man den Eindruck, fast alles spreche gegen eine Überbauung auf dem Viererfeld. «Doch das Gegenteil ist richtig» – zu diesem Schluss kommt Redaktor Christoph Hämmann in unserem Leitartikel.