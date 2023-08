Umstrittene Reform der Bauernschulen – Grossräte befürchten, dass Inforama-Gebäude verwaisen Die Inforama-Strategie stösst im bernischen Grossen Rat auf breite Kritik: Hinter verschlossenen Türen erarbeitet, lasse sie zentrale Fragen unbeantwortet. Susanne Graf

Die Aussicht, dass die Waldhofgebäude in Langenthal leer stehen, erschreckt bürgerliche Grossräte. Foto: Franziska Rothenbühler

Daniel Bichsel hätte guten Grund, sich über die Absichten der Regierung zu freuen. Der SVP-Grossrat ist Präsident der Gemeinde Zollikofen, in der das Inforama Rütti angesiedelt ist. Und dieses sollte massiv ausgebaut werden, ginge es nach Plänen, die der Regierungsrat verabschiedet hat.

Die sogenannte Inforama-Nutzerstrategie sieht vor, bis etwa 2040 vier von bisher sieben Standorten des landwirtschaftlichen Bildungs- und Beratungszentrums zu schliessen: Waldhof (Langenthal), Bäregg (Langnau), Schwand (Münsingen) und Oeschberg (Koppigen).

Auf dem Hondrich (Spiez), in Ins und vor allem auf der Rütti bei Zollikofen möchte der Regierungsrat die Bildungsangebote zentralisieren. Dafür, so rechnet das Strategiepapier vor, sollten über 200 Millionen Franken investiert werden.

Also sollte sich Daniel Bichsel als Präsident jener Standortgemeinde, die am meisten von der Strategie profitieren würde, doch darüber freuen. «Natürlich hat es volkswirtschaftlich eine Bedeutung, wenn ein Betrieb investiert», sagt er.

«Weil ich nicht weiss, welche konkreten Auswirkungen dies auf die Standortgemeinde hat, kann ich auch nicht als Götti der Strategie funktionieren.» Daniel Bichsel, SVP-Grossrat und Gemeindepräsident Zollikofen

Trotzdem war Bichsel mit von der Partie, als die Finanzkommission des Grossen Rates einstimmig beschloss, die Inforama-Strategie an die Regierung zurückzuweisen. Zum einen sei er – wie alle anderen Vertreter der betroffenen Standortgemeinden – nie in die Erarbeitung des künftigen Vorgehens einbezogen worden. «Weil ich nicht weiss, welche konkreten Auswirkungen dies auf die Standortgemeinde hat, kann ich auch nicht als Götti der Strategie funktionieren», sagt er.

Was kommt danach?

«Aus Sicht des Inforama mag die Strategie vielleicht gut sein», räumt Bichsel ein. «Aber in der Finanzkommission müssen wir eine gesamtstaatliche Sicht einnehmen.» Und diese könne nicht ausser Acht lassen, dass der Kanton in der Vergangenheit nach Nutzerwechseln schon mehrmals auf leer stehenden Gebäuden sitzen geblieben sei. Bichsel denkt etwa an das ehemalige Jugendheim in Prêles und an verschiedene Schlösser. «Mindestens eine Idee, was aus den nicht mehr benötigten Liegenschaften werden könnte, müsste das Papier enthalten.»

Die Angst vor Leerständen ist auch der Hauptgrund, warum die Bildungskommission den Rückweisungsantrag der Finanzkommission unterstützt. «Wir erwarten eine breit abgestützte Analyse, die aufzeigt, wozu welches Gebäude geeignet ist», sagt ihr Präsident Andreas Schüpbach (SVP; Huttwil).

«Hinter verschlossenen Türen»

Schüpbach ist selbst Landwirt. Ausbilden liess er sich auf der Rütti. In seinem Fall sind es also nicht emotionale Gründe, die den Oberaargauer veranlassen, die beabsichtigte Schliessung des Waldhofs in Langenthal infrage zu stellen.

Auch Schüpbach bemängelt, dass die Strategie hinter verschlossenen Türen erarbeitet worden sei. Nebst den Bildungsorganisationen vor Ort müsste seiner Meinung nach auch der Berner Bauernverband einbezogen werden. Schliesslich finanziere dieser gewisse überbetriebliche Kurse. «Und die müssen ja auch irgendwo stattfinden.»

«Die Strategie wurde zu stark im geschlossenen Zirkel erarbeitet», findet auch Casimir von Arx (GLP, Köniz). Er ist Präsident der Baukommission, die sich zuhanden der Finanzkommission ebenfalls zum Vorhaben der Regierung vernehmen liess. Abstimmung habe keine stattgefunden, aber sein Gremium habe Empfehlungen abgegeben.

«Wahrscheinlich gibt es noch andere Varianten als die von der Regierung vorgeschlagene.» Casimir von Arx (GLP), Präsident Baukommission Kanton Bern

Für Grossrat von Arx ist ebenfalls klar: «Zur Leerstandsfrage braucht es klarere Antworten.» Und den Einbezug direkt betroffener Kreise. Dass die Ausbildung heute «zu verzettelt» angeboten wird und Anpassungen stattfinden müssen, steht für ihn ausser Frage. «Aber wahrscheinlich gibt es noch andere Varianten als die von der Regierung vorgeschlagene», meint er.

Der SVP-Grossrat und ehemalige Präsident der Berner Bauern, Hans Jörg Rüegsegger, will zusammen mit anderen bürgerlichen Grossräten die Standorte verteidigen. Einzig die Schliessung der Filiale Oeschberg würden sie akzeptieren.

Vorstoss für Inforama-Gesetz

Mit einer Motion wollen sie den Regierungsrat verpflichten, die Standorte in einem Gesetz zu verankern. In der Septembersession wird das Kantonsparlament darüber beraten. Wenig überraschend lehnt die Regierung den Vorstoss ab. Sie wehrt sich gegen ein «spezifisches Inforama-Gesetz», das ihr künftig Anpassungen in der bäuerlichen Bildungslandschaft verunmöglichen würde.

Keine Hauswirtschaft in Langenthal In seiner Antwort auf die Motion von Hans Jörg Rüegsegger (SVP, Riggisberg) erklärt der Regierungsrat, weshalb er die bäuerliche Hauswirtschaft nicht – wie im Vorstoss gefordert – am Standort Waldhof zentralisieren will. Dazu wäre er bereit, wenn sich eine kantonsübergreifende Zusammenarbeit ergäbe. «Hierfür müssten jedoch insbesondere die Kantone Solothurn, Aargau und Luzern ihre eigenen Ausbildungsstätten für die bäuerliche Hauswirtschaft aufgeben und einem Zusammenschluss am Waldhof zustimmen», schreibt er. Gespräche mit Vertretungen dieser Schulen hätten jedoch gezeigt, dass dies nicht realistisch sei. Deshalb möchte die Regierung am Standort Rütti in Zollikofen eine moderne Infrastruktur für hauswirtschaftlichen Unterricht schaffen. Die neuen Räume könnten gemäss der Regierung anstelle des heutigen Schweinestalls realisiert werden. Landwirtschaftsland würde dafür also keines verbaut. Die Anforderungen an einen modernen Unterricht könnten auf der Rütti «wesentlich günstiger» realisiert werden als in den historischen Waldhof-Gebäuden, gibt er weiter zu bedenken. Abgesehen davon, dass sich die Regierung im Bereich des Bachelor of Science in Lebensmittelwissenschaften viel verspricht von der Zusammenarbeit mit der benachbarten Fachhochschule.



Doch warum wurden die Pläne ohne Einbezug jener Kreise erarbeitet, die unmittelbar davon betroffen sind? Diese Frage hätten wir Christoph Ammann, Vorsteher der Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion (WEU), in einem Interview stellen wollen. Das Inforama ist in seiner Direktion angesiedelt. Doch Ammann mag zu diesem Thema vor der Grossrats-Debatte kein Interview geben.

«Es ging in einem ersten Schritt um eine Auslegeordnung innerhalb der Kantonsverwaltung.» Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion Kanton Bern

Seine Direktion erklärt auf Anfrage: «Es ging in einem ersten Schritt um eine Auslegeordnung innerhalb der Kantonsverwaltung.» Nebst der WEU seien die Bau- und die Bildungsdirektion involviert gewesen.

Die Frage, wie die überflüssig werdenden Gebäude später genutzt werden könnten, werde in einem zweiten Schritt beantwortet. «Die konkrete Planung und Umsetzung der vorgeschlagenen Massnahmen sind Bestandteil der nächsten Projektphasen.»

Doch damit sind grosse Teile des Parlaments nicht einverstanden: «Eine breit abgestützte Analyse, die sich zur Zukunft der bisherigen Standorte äussert, gehört in die erste Runde», sagt Andreas Schüpbach. Deshalb geht das Papier in der kommenden Session vermutlich zurück an den Absender.













Susanne Graf ist Redaktorin im Ressort Region. Sie ist Mitglied des Tamedia-weiten Netzwerks Lokaljournalismus. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.