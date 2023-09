Umstrittene Festnahme in Bern – Gericht verurteilt einen der zwei angeklagten Polizisten In Bern standen zwei Polizisten vor Gericht. Einen Schuldspruch gab es nur für jenen, der einen Festgenommenen unsanft in den Wagen gestossen hatte. Michael Bucher UPDATE FOLGT

Die Festnahme eines Marokkaners im Juni 2021 am Bahnhof Bern führte für zwei Polizisten zu einem Strafverfahren wegen Amtsmissbrauchs und Tätlichkeiten. Foto: Raphael Moser

Das Regionalgericht Bern-Mittelland verurteilte am Dienstagnachmittag einen Polizisten wegen Amtsmissbrauch und Tätlichkeiten. Der 42-Jährige war an einer umstrittenen Festnahme eines 28-jährigen Marokkaners im Juni 2021 in Bern beteiligt. Einzelrichterin Andrea Gysi sah es als erwiesen, dass der Polizeibeamte den in Handschellen gelegten Mann unsanft in einen Wagen gestossen hatte.

Die Richterin verurteilte ihn zu einer bedingten Geldstrafe von 90 Franken à 110 Tagessätzen, die Probezeit beträgt zwei Jahre. Hinzu kommen eine Busse von 600 Franken sowie einen Teil der Verfahrenskosten von über 10’000 Franken, die der Mann bezahlen muss.

Einen weiteren angeklagten Polizisten sprach das Gericht in denselben Punkten jedoch frei. Dem 37-Jährigen wurde vorgeworfen, bei der Festnahme überhart vorgegangen zu sein. Insbesondere, weil er zum Montieren der Handschellen auf den Hals- und Nackenbereich des Mannes kniete. Die Richterin findet dies zwar unverhältnismässig, doch eine Absicht könne ihm nicht nachgewiesen werden.

Der Vorfall ereignete sich frühmorgens auf dem Berner Bahnhofplatz. Eine Zweierpatrouille der Kantonspolizei Bern hatte einen torkelnden Mann, der mehrere Rauschmittel intus hatte, aufgegriffen und wollte ihn zwecks Personenkontrolle auf den Polizeiposten mitnehmen. Hierfür legten sie ihm Handschellen an, woraufhin es zu einem Gerangel kam.

«Verwerfliches Handeln»

Der zweite angeklagte Polizist war zur Unterstützung gerufen worden und führte den Festgenommenen sodann zum Patrouillenfahrzeug. Laut Anklageschrift stiess er den Mann dabei «bewusst und mit unnötig starkem Schwung» ins Fahrzeug. Beim Aufprall auf dem Boden des Wagens soll sich dieser eine Rissquetschwunde am Kopf zugezogen haben.

Beide Polizisten wehren sich gegen den Vorwurf, mit unverhältnismässiger Härte vorgegangen zu sein. Ihre jeweiligen Anwältinnen und Anwälte hatten einen Freispruch gefordert. Jener Polizist, der die Festnahme vorgenommen hatte, meinte vor Gericht, er sei auf keinen Fall absichtlich auf den Halsbereich des Mannes gekniet. Das sei alles in einem dynamischen Gerangel passiert. Es habe auch keinen Druck auf den Halsbereich gegeben.

Sein mitangeklagter Kollege bestritt, den – mittlerweile ausgeschafften – Marokkaner in den Wagen geworfen zu haben. Dieser sei beim Einsteigen gestolpert. Ein weiterer Polizist, der als Zeuge auftrat, behauptete dasselbe. Der Staatsanwalt hält dies jedoch für eine Schutzbehauptung. Er glaubt, dass sich die beiden abgesprochen haben.

Das Urteil zeigt: Richterin Andrea Gysi schenkte den Aussagen der Polizisten in diesem Punkt weniger Glauben als jenen von vier Mitarbeitenden dieser Zeitung (der Verfasser dieses Artikels gehört nicht dazu). Diese hatten die Festnahme beobachtet und anschliessend darüber berichtet, was schliesslich eine Strafuntersuchung auslöste. Laut den vier Zeugen wurde der in Handschellen gelegte Mann wie ein «Kartoffelsack» in den Wagen geworfen. Die Richterin sprach schliesslich von einem «verwerflichen und inakzeptablen Handeln».



Michael Bucher schreibt für das Ressort Bern von «Bund» und Berner Zeitung. Er berichtet schwerpunktmässig über Kriminalität, Polizeithemen und Gerichtsfälle. Mehr Infos @MichuBucher

