Sommersaison der Schilthornbahn – Umsatz zurück im Vor-Pandemie-Bereich Die Schilthornbahn AG zieht eine sehr positive Sommerbilanz: Im Vergleich zum Vorjahr konnte der Umsatz in allen Geschäftsbereichen deutlich gesteigert werden.

Die Schilthornbahn war im Sommer 2022 gut unterwegs und knüpfte an die Rekordjahre vor der Pandemie an. Foto: Bruno Petroni

«Die Schilthornbahn AG blickt auf einen sehr erfolgreichen Sommer zurück», schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung. «Die Einnahmen konnten gegenüber dem Rekordjahr 2017 um 3,2 Prozent gesteigert werden.» Ganze 80 Prozent mehr seien es im Vergleich zum Vorjahr.

Bei den Frequenzen liegen die Werte mit plus 66 Prozent zum Vorjahr etwas tiefer als im Rekordjahr. «Dieser höhere Pro-Kopf-Ertrag beruht darauf, dass nach wie vor nur wenige Grossgruppen zu verzeichnen sind», erklären die Verantwortlichen.

Gäste aus dem gruppenstarken China fehlten aufgrund der eingeschränkten Reisebestimmungen ganz. «Stattdessen wurde das Bild von Individualreisenden und Kleingruppen dominiert.» Das Unternehmen darf auf «sehr starke Besucherzahlen» aus den USA, aus den südostasiatischen Ländern wie Indonesien und Thailand sowie aus dem europäischen Raum zurückblicken.

Mehr Umsatz auch in der Gastronomie

Die Zahlen verhielten sich auch in der Gastronomie positiv: «Im 360°-Restaurant Piz Gloria auf dem Schilthorn ist der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um das Anderthalbfache gestiegen. Der Rekordsommer 2019 hingegen wurde nicht geknackt.» Auch hier hätten die ausbleibenden Grossgruppen nicht durch Individualreisende kompensiert werden können.

Einzig auf dem Allmendhubel wurde der Rekordsommer 2021 mit plus 40,8 Prozent noch einmal deutlich übertroffen. «Insbesondere Familien haben das Restaurant in Kombination mit Spiel und Spass auf dem Abenteuerspielplatz und einer Wanderung genossen.» Der Ausbau der Terrasse werde die Situation für die Gäste und Mitarbeitenden in Zukunft noch weiter verbessern. «Die Frequenzen der Allmendhubelbahn brillieren im Sog des Restaurants mit vergleichbaren Zuwächsen.»

Shops, Hotellerie und Ausblick

Ebenfalls wieder auf Vor-Pandemie-Kurs seien die Shopbetriebe. «Sie verzeichnen knapp 30 Prozent mehr Umsatz als 2021», halten die Verantwortlichen fest. «Gäste aus dem Ausland, insbesondere aus den USA, zeigten sich äusserst konsumfreudig und haben die Shops stark frequentiert.»

«Unter der neuen Leitung von Claudio Trovato ist das Hotel Blumental zu neuem Leben erwacht.» Die Zahlen seien – wie auch im Hotel Alpenruh – auf dem Niveau von vor der Pandemie.

Nach dem Sommer ist vor dem Winter: «Dank Snowfarming ist der Saisonstart am Samstag, 5. November, möglich», heisst es weiter. «Eine Woche später findet die Daydance VSNZ Season Start Party auf Birg statt.»

