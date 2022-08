Interlaken/Freiburg – Umsatz der Victoria-Jungfrau-Gruppe auf 80 Millionen gestiegen Es geht wieder aufwärts: Die Besitzerin des Hotels Victoria Jungfrau vermeldet fürs erste Halbjahr einen Umsatzsprung um über 27 Millionen Franken. PD

Das Hotel Victoria Jungfrau in Interlaken, hier auf einer Aufnahme vom vergangenen Frühling. Foto: Bruno Petroni

Die Aevis Victoria SA aus Freiburg, zu der auch die Victoria-Jungfrau AG gehört, hat ihren Gesamtumsatz in der ersten Jahreshälfte 2022 um 42,6 Prozent auf 584,2 Millionen Franken gesteigert. 2021 betrug dieser Wert noch 409,8 Millionen. Dies hat die Beteiligungsgesellschaft am Mittwoch mitgeteilt. Als wichtigste Gründe für die Erhöhung erwähnt die Aevis Victoria die «Normalisierung im Hotelsektor sowie verschiedene Akquisitionen in den Jahren 2020, 2021 und 2022».

Das Hotelgeschäft (Victoria-Jungfrau-Gruppe) habe sich nach der Aufhebung der Covid-Restriktionen normalisiert und in der ersten Jahreshälfte einen Umsatz von 80,2 Millionen Franken (2021: 52,9 Millionen) erzielt. «Das Wachstum in diesem Bereich war hauptsächlich organisch, weil das im März 2022 erworbene Hotel L’ Oscar in London nur 1,7 Millionen zum Wachstum beisteuerte», hält die Gesellschaft fest. Die schwache Erholung des MICE-Geschäfts (Meetings, Incentives, Kongresse, Events) sei durch einen starken Anstieg bei den Individualgästen «mehr als ausgeglichen» worden.

