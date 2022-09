Dorfplatz Spiez – Umfrage – dann Entscheid über Abschaffung Der digitale Dorfplatz Spiez könnte schon bald wieder abgeschafft werden.

Im Mai 2020 hat der Gemeinderat von Spiez den digitalen Dorfplatz «Crossiety» lanciert. Seit der Einführung und der Durchführung des Workshops im September 2021 erfreut sich die Plattform steigenden Nutzerzahlen, wie der Gemeinderat in einer Medienmitteilung schreibt. Nach zwei Betriebsjahren soll das Kosten-Nutzen-Verhältnis ausgewertet werden.

«Nachdem die eröffnete Diskussion auf dem digitalen Dorfplatz leider nicht genutzt wurde, soll die Umfrage in der nächsten Gemeindeinformation wiederholt werden», heisst es weiter. Den Gemeinderat interessiert, wie der digitale Dorfplatz bei den registrierten Nutzerinnen und Nutzern ankommt. Was gefällt besonders gut? Was müsste besser gemacht werden? Was müsste häufiger ausprobiert werden? Was wird auf dem Dorfplatz genutzt? Was fehlt?

Der Gemeinderat wird nach der Auswertung der Umfrage festlegen, ob der digitale Dorfplatz weitergeführt oder auf den nächsten Kündigungstermin hin abgeschafft oder abgelöst wird.

