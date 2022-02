Sweet Home: Schlaue Lösungen – Umdenken statt umziehen Diese 10 Ideen inspirieren dazu, bestehende Wohnprobleme etwas anders anzugehen – und verschwinden zu lassen. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Schlafzimmer ab Stange

Ziemlich cool: Stangenkonstruktion in einem Schlafzimmer. Foto über: Kvarteret

Es gibt Orte, die wir übersehen oder einfach nie nutzen. Die Decke ist ein gutes Beispiel dafür. Beim Einzug montieren wir entweder eine Hängeleuchte am Deckenanschluss oder wir setzen den diskreten, weissen Deckel auf, der dafür gedacht ist. Dabei kann man so einiges von der Decke hängen lassen, wie beispielsweise eine solch clevere Stange im Schlafzimmer. Sie hängt an Lederbänder und bietet Platz für Leuchten, Kleider und andere Dinge. Zudem gibt es dem Schlafzimmer eine minimalistische Eleganz und eine gewisse Coolness.