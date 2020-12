Umzug auf den Schlossberg – Umbau vor dem Umzug Bevor die Jugendanwaltschaft Oberland auf den Thuner Schlossberg umziehen kann, sind Umbauten notwendig. Dafür hat der Regierungsrat Geld gesprochen.

Per 2022 soll die Jugendanwaltschaft auf den Schlossberg in Thun umziehen. Foto: Manuel Lopez

Anfang 2022 soll die Jugendanwaltschaft Oberland in auf den Thuner Schlossberg umziehen. Der Berner Regierungsrat hat nun einen Kredit von 895'000 Franken für Anpassungen der Liegenschaft am Schlossberg 20 bewilligt.

Mit dem Beitrag würden die Projektierung und Realisierung der Anpassung der Räumlichkeiten an die neue Nutzung durch die Jugendanwaltschaft sowie die notwendigen Unterhaltsarbeiten am Gebäude finanziert, schreibt der Kanton in einer Mitteilung. In den neuen Räumlichkeiten könne insbesondere die heute fehlende örtliche Trennung zwischen Klienten- und Mitarbeiterbereich realisiert werden, steht im Communiqué.



PD