Bewegung in Thuns Wirtschaft – Umbau für rund 4 Millionen Franken Statt Seilzüge zu produzieren, werden bald Informatikprobleme gelöst an der Mittleren Strasse im Habegger-Gebäude, das umgebaut und aufgestockt wird. Andreas Tschopp

Das Gebäude der früheren Maschinenfabrik Habegger an der Mittleren Strasse soll gemäss

den Profilen aufgestockt werden. Foto: Andreas Tschopp

Seit 1980 stellt die Habegger Maschinenfabrik AG an der Mittleren Strasse 66 in Thun ihre bekannten Seilzüge her. Nach dem 2016 erfolgten Verkauf des Geschäfts an die Jakob Rope Systems AG in Trub im Emmental geht diese Ära demnächst zu Ende.

Bis im Frühjahr 2022 werden mit der vollständigen Zusammenführung die verbliebenen gut 20 Arbeitsplätze weg von Thun ins Emmental in einen von der Jakob AG erstellten Neubau verlegt. Danach wird das Fabrikgebäude an der Mittleren Strasse, das der Thuner Architekt Franz Wenger 1952 für die Uhrensteinfabrik Rüfenacht & Co. AG erbaute, leer stehen – aber nicht lange.