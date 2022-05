Tagestipp: «Instagirl» – Um zu gefallen, ist jedes Mittel recht Das Jugendstück «Instagirl» im Theater am Käfigturm handelt von der Flucht in die Scheinrealität von Social Media. Michael Feller

Foto: pd

Das Leben ist kein Honigschlecken. Der Vater verlässt die Familie, um in Tokio zu arbeiten – und Isabelle flüchtet sich in die schöngefilterte Parallelwelt von Social Media. Doch irgendwann wird der Spagat zwischen der realen und der virtuellen Wirklichkeit gar schmerzhaft. Die Entfremdung nimmt zu, die Liebe funkt dazwischen – und plötzlich befindet sich Isi in Lebensgefahr. Die Theaterplattform «Bretterei» nimmt im Jugendstück «Instagirl» den gleichnamigen Roman von Annette Mierswa zur Vorlage ihrer neuen Produktion. Regie: Manuela Glanzmann. (mfe)

Michael Feller schreibt über Menschen auf und hinter der Bühne. Er ist stv. Leiter Kultur. Mehr Infos @mikefelloni

