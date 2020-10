Erstes Interlakner E-Postauto – Um über 100 Jahre geirrt Erstmals sei in der Schweiz ein Batteriebus im Linienbetrieb eingesetzt worden, hielt Postauto Schweiz zu einem Test in Interlaken fest. Das ist falsch, und zwar um über 100 Jahre. Samuel Günter

Drei Jahre lang verkehrte dieses Elektropostauto auf verschiedenen Strecken in der Region Interlaken. Entgegen den Informationen von Postauto ist es nicht «der erste Batteriebus in der Schweiz, der im Linienbetrieb des öffentlichen Verkehrs eingesetzt wurde». Foto: PD

Um über 100 Jahre irrte sich Postauto Schweiz, und diese Zeitung übernahm den Fehler. In einer Medienmitteilung informierte das Transportunternehmen über das Ende des dreijährigen Testbetriebs mit einem Elektrobus in der Region Interlaken und schrieb: «Es handelte sich um den ersten Batteriebus in der Schweiz, der im Linienbetrieb des öffentlichen Verkehrs eingesetzt wurde.»