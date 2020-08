Kleinkunsttag Thun – Um ein Jahr verschoben Der kulturelle Grossanlass fällt dieses Jahr dem Coronavirus zum Opfer.

Solche Auftritte an Kleinkunsttagen der vergangenen Jahre wie von Peter Hunziker hinter dem Rathaus werden in diesem Jahr nicht stattfinden. Foto: Patric Spahni

Das Organisationskomitee des Thuner Kleinkunsttages muss gemäss seiner Mitteilung «schweren Herzens den geplanten Kleinkunsttag vom 11. September 2020 verschieben». Der Grossanlass für die Schulen mit insgesamt rund 1200 Schulkindern an 8 Spielorten wird auf den 10. September 2021 verschoben.

Grund für die Verschiebung: «Die derzeit einzuhaltenden Bestimmungen, zusammen mit den Unwägbarkeiten der Entwicklung in den nächsten Wochen, verhindern eine sinnvolle und machbare Durchführung.» Diese Verschiebung betrifft auch die Abendveranstaltung an den 2 Spielorten Hotel Freienhof und Alte Oele. Das OK hält zudem fest: «Künstlerinnen und Künstler zeigen Verständnis und haben sich bereit erklärt, auch am Verschiebungsdatum im nächsten Jahr wieder mitzumachen.»

