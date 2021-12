Fit in 8 Wochen – Um diese Tageszeit zahlt sich Bewegung am meisten aus «Bewegen» und «Abnehmen» soll eine ernste Angelegenheit sein? Nicht doch. Hier finden Sie jeden Freitag neue Fun-Facts, dank denen Sie munter fitter werden. Denise Jeitziner

Sport am Vormittag lässt die Pfunde am stärksten purzeln

Beim Frühsport verliert man mehr Gewicht, als wenn man immer nur abends trainiert. Foto: Matthias Spicher

Wir sind ja in unserem «Fit in 8 Wochen»-Projekt Fans des optimalen Input-Output-Verhältnisses. Wäre es dann nicht toll, wenn wir wüssten, um welche Tageszeit sich Bewegung am meisten lohnt? Das versuchte ein amerikanisches Forscherteam um den Physiologen Erik A. Willis herauszufinden.

Dafür liess er rund 90 übergewichtige Frauen und Männer ein zehnmonatiges Bewegungsprogramm à fünf Einheiten pro Woche absolvieren. Sie durften dabei auswählen, ob sie lieber am Vormittag, über Mittag oder nach 15 Uhr trainieren wollten – oder eine Mischung aus früh und spät. Die Probandinnen und Probanden nahmen jeweils gleich viele Kalorien zu sich.

Bewegung am Vormittag zahlt sich besonders aus

Nach zehn Monaten konnte das Forscherteam einen klaren Sieger ausmachen: den Vormittag. Jene Personen, die sich hauptsächlich am Morgen bewegt hatten, waren am Ende 7,2 Prozent leichter als zu Beginn der Studie. Bei den Nachmittags-/Abendsportlerinnen waren es 2,1 Prozent.

Wer absolut kein Morgenmensch ist, muss sich aber nicht extra quälen. Denn auch die innere Uhr spielt eine wichtige Rolle. Man kann diese zwar trainieren, aber wäre es langfristig kontraproduktiv, weil einem schneller die Lust am Sport vergeht, wenn der Körper und der Kopf nie so richtig im Bewegungsmodus sind.

Ausserdem zahlt sich auch schon eine gelegentliche Bewegung am Morgen aus: Die dritte Gruppe aus der Studie, die mal am Vormittag, mal am Abend trainiert hatte, verlor im Schnitt 5,5 Prozent des ursprünglichen Gewichts. Also fast so viel wie die reinen Frühsportlerinnen.

Denise Jeitziner ist Redaktorin im Ressort Leben und Teil des Newsletter-Teams von «Der Morgen». Vor dem Einstieg in den Journalismus hat sie Rechtswissenschaften studiert und weder das eine noch das andere je bereut. Mehr Infos

