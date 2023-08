SCL Tigers vor der Saison – Um die Fans zu überzeugen, war ein Sonderangebot nötig Vor einem Jahr waren die Emmentaler angeschlagen, nun starten sie mit Zuversicht und Vertrauen in die Saisonvorbereitung. Allerdings hängen zwei Stürmer noch in den USA fest. Marco Oppliger

Er hat die Qual der Wahl: Langnaus Trainer Thierry Paterlini kann aus dem Vollen schöpfen, alle Spieler sind fit. Foto: Alessandro della Valle (Keystone)

So sieht das Kader aus

Erzwungener Rücktritt: Anstatt in seine Heimat zu wechseln, muss Sami Lepistö seine Karriere wegen einer Herzerkrankung beenden. Foto: Marcel Bieri

2 Torhüter, 9 Verteidiger und 15 Stürmer starten mit den SCL Tigers in die Saison. Wobei sich das Gesicht der Mannschaft ziemlich verändert hat. Sechs Spieler sind gekommen, zehn haben den Club verlassen. Zu den Abgängen zählen die Teamleader Sami Lepistö, Marc Michaelis und Cody Eakin. Derweil Michaelis nun für Zug spielt, hängen die beiden anderen die Schlittschuhe an den Nagel. Allerdings wurde Lepistö zu diesem Entscheid gezwungen. Der 38-Jährige unterzeichnete an sich einen Vertrag bei IFK Helsinki, bei einer Untersuchung entdeckten die Ärzte aber eine Herzerkrankung und rieten ihm, kürzerzutreten.