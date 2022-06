Nachwahlen in Grossbritannien – Um 5.35 Uhr trat der Parteivorsitzende zurück Die Tories haben bei zwei Nachwahlen im Unterhaus deutliche Niederlagen erlitten. Ein Parteikader zieht die Konsequenzen, Boris Johnsons Probleme vergrössern sich. Michael Neudecker aus London

Sieht sich mit Rücktrittsforderungen konfrontiert: Premierminister Boris Johnson. Foto: Dan Kitwood (AFP)

Oliver Dowden hätte am Freitagmorgen in den Studios der britischen Nachrichtensender sitzen sollen, um über die Ergebnisse der Nachwahlen von Donnerstag zu sprechen. Dowden ist neben Boris Johnson der Co-Vorsitzende der Konservativen, zudem Minister ohne Geschäftsbereich. Er hat das schon häufig getan: in Fernsehstudios sitzen und Johnson verteidigen, seine Loyalität wirkte oft, als habe sie überhaupt keine Grenzen. Aber das war, wie sich nun herausstellt, eine Fehleinschätzung. Oliver Dowden kam am Freitag nicht in die Fernsehstudios, sondern trat zurück. Er verschickte seine Mitteilung inklusive Rücktrittsbrief um 5.35 Uhr Ortszeit.

Der Rücktritt eines ranghöheren Kabinettsmitgliedes um halb sechs Uhr morgens ist für eine Regierung immer eine schlechte Nachricht. In Dowdens Fall kam sie zudem überraschend, auch Johnson, heisst es, soll die Nachricht kalt erwischt haben. Und zwar im Wortsinn: Johnson ist derzeit in Ruanda beim Treffen der Commonwealth-Staaten, Dowden rief Johnson dort an, kurz bevor er seinen Brief verschickte. Just in dem Moment, so berichtete der mitgereiste Pressetross, sei Johnson beim Schwimmen gewesen, im Hotelpool in Kigali.

Desaströse Wahlresultate

Der Auslöser für Dowdens Rücktritt war eine Nacht, über die im politischen London noch länger zu reden sein wird. Am Donnerstag fanden zwei Nachwahlen im Königreich statt, in Wakefield sowie in Tiverton & Honiton; die Tory-Abgeordneten beider Wahlkreise mussten vor kurzem wegen verschiedener Skandale zurücktreten. Wakefield liegt in den Midlands von England, der Wahlkreis ist einer derjenigen, den die Tories 2019 von Labour gewannen. Tiverton liegt im Südwesten, dort haben die Tories seit 1924 jede Wahl gewonnen, 2019 mit einer gewaltigen Mehrheit von fast 25’000 Stimmen. Dass die nächtliche Stimmenauszählung nun ergab, dass nicht nur die Labour-Partei Wakefield zurückholte, sondern auch die Liberaldemokraten im konservativen Tiverton gewannen, und zwar mit der grössten Stimmenumkehr der Tory-Geschichte, das war für Dowden zu viel.

Zog die Konsequenzen: Oliver Dowden. Foto: Daniel Leal (AFP)

Am Freitag meldeten sich auch Johnsons Kritiker in der eigenen Partei wieder mit Rücktrittsforderungen zu Wort. Seine Unterstützer wiederum betonten wie schon so oft: Johnson sei der richtige Mann, Niederlagen bei Wahlen zur Hälfte der Amtszeit seien völlig normal. Das allerdings ist nur die halbe Wahrheit, es gibt genügend Beispiele von britischen Regierungen, die weniger deutlich und häufig bei Nachwahlen verloren als nun Johnsons Tories. Seit 2019 haben die Konservativen nur drei von zehn Nachwahlen gewonnen, in zweien davon war der amtierende Abgeordnete auf tragische Weise verstorben, was den örtlichen Wahlkampf pietätvoll beeinträchtigte.

Streiks legen das Land lahm

Zum anderen zeigen Umfragen, dass die Wähler unzufrieden sind über den Umgang mit, zum Beispiel, den steigenden Lebenshaltungskosten oder auch den Bahnstreiks. Die beeinträchtigen derzeit das ganze Land, doch statt in Verhandlungen Lösungen zu finden, versenden die Tories E-Mails an ihre Wähler, in denen die Opposition verantwortlich gemacht wird. «Stop Labour’s Strikes», das war allen Ernstes der Betreff einer Mail, die der Transportminister Grant Shapps am Donnerstag verschickte.

Dass es bei der Wahl insbesondere in Tiverton um die Haltung der Wähler zu Johnson ging, daran zweifelte nicht einmal die lokale Tory-Kandidatin. Sie wurde im Wahlkampf mitunter ausgebuht und so oft mit Fragen nach Johnsons Lockdown-Partys konfrontiert, dass sie in der Nacht auf Freitag das vielleicht symbolträchtigste Bild dieser Tage lieferte. Als in Tiverton die Reporter auf ihre Stellungnahme warteten, schloss sie sich einfach in einem Zimmer im örtlichen Tanzstudio ein.

