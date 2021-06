Medien aus aller Welt werben für Genf

Dank TV-Bildern und Fotos in sozialen Medien von Medienschaffenden aus aller Welt hat Genf bereits vor dem Beginn des Gipfels zwischen US-Präsident Joe Biden und Russlands Präsident Wladimir Putin Gratiswerbung erhalten. Dank schönstem Sommerwetter zeigte sich die Stadt von ihrer besten Seite.

Das Interesse am Gipfel am Mittwoch ist gross. Erwartet werden in der Stadt am Genfersee gegen dreitausend Medienschaffende, wie die Genfer Polizeikommandantin Monica Bonfanti erklärte. Viele davon tummelten sich schon an den Tagen vor Gipfelbeginn in der Stadt.

«Guten Morgen aus dem schönen Genf», schrieb etwa CNN-Moderator Wolf Blitzer am Montag auf Twitter. Dazu teilte er ein Video vom Panorama der Stadt mit einem Kameraschwenk über das Seebecken und den blauen Himmel hin zum Springbrunnen Jet d’eau – dem Wahrzeichen der Stadt. «Was für eine tolle Art, meinen Tag zu beginnen», meinte Blitzer. Mit seinen Tweets erreicht der TV-Star rund 1,7 Millionen Anhängerinnen und Anhänger.

Bilder von der Stadt, den Bergen rundherum, blühenden Blumen und Glacéeis verbreitete beispielsweise auch NBC-TV-Korrespondentin Monica Alba. Mary Louise Kelly vom amerikanischen National Public Radio zeigte sich mit einem Foto vom Plage des Eaux-Vives erfreut darüber, dass sich das Medienzentrum direkt am Stadtstrand befand.

Das Postkartenidyll in Genf sollte wettertechnisch anhalten. Am Gipfeltag am Mittwoch herrscht gemäss dem Wetterdienst Meteonews «eitel Sonnenschein» mit Quellwolken über dem Jura und den Alpen. Es soll schwülheisse 32 Grad warm werden.

