Ablauf des Staatsbegräbnisses – Um 12 Uhr (MESZ) beginnt der Trauer­gottesdienst für die Queen Am Montag nimmt die königliche Familie, Grossbritannien und eine illustre Gästeschar Abschied von Queen Elizabeth II. Der Tag verläuft nach einem detallierten Zeitplan.

Blick auf den in der Westminster Hall aufgebahrten Sarg von Queen Elizabeth II. Foto: Adrian Dennis (Getty Images)

Anderthalb Wochen nach dem Tod von Elizabeth II. findet am Montag ihr Staatsbegräbnis statt. An der Trauerfeier in der Westminster Abbey nehmen hunderte Staatschefs, gekrönte Häupter und andere Würdenträger aus aller Welt teil. Anschliessend wird die Queen auf Schloss Windsor im engen Familienkreis beigesetzt. Der Ablauf:

11.35 Uhr: Prozession bis zur Westminster Abbey

Bis zum frühen Montagmorgen (07.30 Uhr MESZ) bleibt ihr Sarg in Westminster Hall aufgebahrt. Um kurz nach 11.35 Uhr (MESZ) werden Träger den Sarg der Queen von seinem Katafalk in der Westminster Hall heben und zu einer Lafette vor dem Nordtor des Gebäudes bringen. Diese wird ab 11.44 Uhr von 142 jungen Marine-Soldaten mit Tauen gezogen.

Die Lafette wurde bereits für die Beerdigungen von Königin Victoria, König Edward VII., George V., George VI., den früheren Premierminister Winston Churchill und den letzten Vize-König von Indien, Lord Louis Mountbatten, verwendet. Mitglieder der Königsfamilie werden hinter dem Sarg schreiten. In der Westminster Abbey wird der Sarg nach der für 11.52 Uhr (MESZ) geplanten Ankunft zu einem Podest im Chor getragen.

Die Westminster Abbey im Herzen Londons wurde zuletzt 1760 bei König George II. für eine Trauerfeier für einen Monarchen genutzt. Danach war die St. Georgskapelle auf Schloss Windsor der bevorzugte Ort für solche Anlässe. Elizabeth II. hatte sich aber zu Lebzeiten für einen grösseren Rahmen entschieden.

12.00 Uhr: Trauergottesdienst mit illustren Gästen

Der um 12.00 Uhr (MESZ) beginnende Trauergottesdienst wird vom Dekan David Hoyle geleitet. Der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, als geistliches Oberhaupt der Kirche von England hält die Predigt.

In der Westminster Abbey finden bis zu 2200 Menschen Platz. Zu den Trauergästen gehören neben Mitgliedern der Königsfamilie die britische Premierministerin Liz Truss und mehrere Amtsvorgänger sowie mehr als hundert Königinnen, Könige und andere Staatsoberhäupter.

Auch US-Präsident Joe Biden hat sein Kommen zugesagt – und nicht zuletzt seinetwegen wird es umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen geben. Ebenfalls geladen sind rund 200 Menschen, die im Juni noch von Elizabeth II. ausgezeichnet wurden, insbesondere wegen ihres Einsatzes in der Corona-Pandemie.

Die Gästeliste Infos einblenden Mehrere Mitglieder von Königshäusern aus Europa, aber auch aus weiter entfernten Ländern haben ihr Kommen zugesagt. So kommt Japans Kaiser Naruhito mit seiner Frau Masako. Die dänische Königin Margrethe, eine Cousine dritten Grades von Elizabeth II., wird kommen. Das niederländische Königspaar Willem-Alexander und Máxima kommt mit Kronprinzessin Beatrix, auch der 85 Jahre alte norwegische König Harald V., der belgische König Philippe und Fürst Albert II. von Monaco haben zugesagt. Ausser dem spanischen König Felipe VI. kommt auch sein Vater Juan Carlos I., der 2014 nach einer Reihe von Skandalen abgedankt hatte und mittlerweile in den Vereinigten Arabischen Emiraten im Exil lebt. US-Präsident Joe Biden kündigte schon früh an, dass er mit seiner Frau Jill zur Beerdigung kommt. Aus der Schweiz nimmt Bundespräsident Ignazio Cassis teil. Deutschland wird durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vertreten, der mit seiner Frau Elke Büdenbender anreist. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Italiens Staatschef Sergio Mattarella stehen ebenso auf der Gästeliste wie Irlands Regierungschef Micheal Martin, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Charles Michel. Ausserdem kommen Israels Präsident Isaac Herzog und seine Kollegen aus der Türkei, Brasilien und Südkorea, Recep Tayyip Erdogan, Jair Bolsonaro und Yoon Suk Yeol. Aus China kommt nicht Staatschef Xi Jinping, sondern dessen Stellvertreter Wang Qishan, wie Peking am Samstag mitteilte. Natürlich nehmen auch zahlreiche Vertreter der 56 Commonwealth-Staaten teil. Mit dabei sind der kanadische Premierminister Justin Trudeau und seine Kollegen aus Australien und Neuseeland, Anthony Albanese und Jacinda Ardern, deren Länder den britischen Monarchen als Staatsoberhaupt haben. Aus dem Commonwealth kommen ansonsten etwa Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa, Bangladeschs Regierungschefin Sheikh Hasina, der srilankische Staatschef Ranil Wickremesinghe und der Regierungschef von Fiji, Frank Bainimarama. Russland und Belarus gehören wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine zu den wenigen Ländern, deren Vertreter nicht zur Trauerfeier für die Queen eingeladen wurden. Moskau reagierte erbost. Keinen russischen Vertreter einzuladen, sei «blasphemisch gegenüber dem Andenken von Elizabeth II.» und «zutiefst unmoralisch», hiess es aus dem Aussenministerium. In das von einer Militärjunta regierte Myanmar, früher einmal britische Kolonie, wurde nach Angaben aus London ebenfalls keine Einladung versandt. Auch das international isolierte Nordkorea, das von den radikalislamischen Taliban regierte Afghanistan sowie Syrien sind bei der Trauerfeier für Elizabeth II. nicht vertreten.

Kurz vor Ende des Gottesdienstes erklingt das militärische Hornsignal «The Last Post», gefolgt von zwei Minuten Stille. Jeweils 15 Minuten vor und nach den Schweigeminuten wird der Flugverkehr über London ausgesetzt. Der Gottesdienst endet mit der Nationalhymne und einer Trauermusik.

13.25 Uhr: Fahrt nach und durch Windsor

Nach der Trauerfeier wird der Sarg um 13.15 Uhr (MESZ) auf der Lafette von der Westminster Abbey zum Triumphbogen Wellington Arch gezogen. Von dort wird er mit einem Leichenwagen zum Schlosspark von Windsor und über den historischen Long Walk zur St. Georgskapelle gefahren. Charles III. und weitere Mitglieder der Königsfamilie werden sich vom Innenhof des Schlosses aus der letzten Etappe anschliessen.

In St. George’s hatten Prinz Harry und Meghan im Mai 2018 geheiratet, im April 2021 fand dort die Trauerfeier für Prinz Philip statt. Die Kapelle wird zudem regelmässig für Taufen der Royals genutzt.

17.00 Uhr: Beisetzungsfeier in St. George’s

An einer Beisetzungsfeier in St. George’s (17.00 Uhr MESZ) nehmen mehr als 800 Gäste teil, neben Mitgliedern der Königsfamilie und Politikern auch ehemalige Mitarbeiter der Queen. Nach dem Gottesdienst wird der Sarg zu Dudelsackklängen und mit einem Segen des Erzbischofs von Canterbury in die königliche Gruft hinuntergelassen, womit der öffentliche Teil der Trauerfeier endet. Zum Abschluss der Zeremonie wird die Hymne «God Save the King» gesungen.

20.30 Uhr: Beisetzung im engen Familienkreis

An der Beisetzung der Queen um 20.30 Uhr (MESZ) in der King George VI Memorial Chapel, einem besonderen Teil der Kirche, werden nur enge Familienmitglieder teilnehmen. Auch die Eltern der Queen sowie ihre jüngere Schwester, Prinzessin Margaret, wurden dort beigesetzt. Der Sarg von Prinz Philip wird nun ebenfalls von der königlichen Gruft in die Gedächtniskapelle überführt.

AFP/ij

