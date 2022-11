Attentate, Bomben, Sabotage – Ukrainische Partisanen verbreiten Angst und Schrecken unter den Besatzern Russische Truppen und Verbündete müssen auch hinter den Frontlinien dauernd mit Anschlägen rechnen. Diese Übersicht zeigt, wie die Widerstandskämpfer in der Ukraine – und in Russland – vorgehen. Yannick Wiget

Sie sabotieren Nachschublinien, zerstören Munitionsdepots, verüben Attentate auf Kollaborateure und geben Informationen an das ukrainische Militär weiter: Partisaninnen und Partisanen machen den Besatzern zunehmend das Leben schwer. Solche Widerstandskämpfer, die nicht zur regulären Armee gehören, sind in allen russisch besetzten und vermeintlich kontrollierten Gebieten aktiv, besonders aber in der Region Saporischschja im Süden.