Ukrainische Offensive – Kiew hat die Taktik geändert und verbucht militärische Erfolge Die Ukraine verstärkt den Druck im Südosten des Landes. Die Offensive schwächt den Eindringling Russland – zumindest vorübergehend. Sebastian Gierke

Ist überzeugt, dass seinen Streitkräften noch ein Durchbruch gelingt: Der ukrainische Oberkommandeur Waleri Saluschni. Foto: AFP

In den vergangenen Tagen hat die Offensive der ukrainischen Streitkräfte an Dynamik gewonnen, nachdem es wochenlang kaum Bewegung gegeben hatte. In Kiew steigt damit die Hoffnung, dass noch ein Durchbruch gelingt. Ob ein solch entscheidender Vorstoss, wie ihn der ukrainische Oberkommandeur Waleri Saluschni angekündigt hat, erreicht werden kann, ist zwar immer noch völlig offen. Die Gebietsgewinne der vergangenen Tage beweisen jedoch, dass die Offensive noch nicht gescheitert ist. Auch Stimmen aus dem US-Verteidigungsministerium, die zum grossen Missfallen Kiews immer wieder deutliche Kritik an der Taktik der Ukraine geübt hatten, zeigten sich zuletzt optimistischer.