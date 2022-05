Rad: Nationales Einzelzeitfahren – Ukrainische Nationalmannschaft startet in Thun Am 29. Mai führt der Radrennclub Thun das nächste Nationale Einzelzeitfahren im Oberland durch. Das Rennen gegen die Uhr findet auf dem alten Parcours im Stockental statt. PD

Eine Teilnehmerin des Nationalen Einzelzeitfahrens während des Wettkampfs 2021. Foto: PD

Die Listen der siegreichen Teilnehmenden des Nationalen Einzelzeitfahrens weisen eine beachtliche Menge von Namen auf, die nach ihren Erfolgen im Berner Oberland international von sich reden machten. «Oder welcher Sportfreund kennt Europameister Stephan Küng, Weltmeister Marc Hirschi, Giro-Etappensieger Gino Mäder, Olympiasiegerin Anna Kiesenhofer oder Marlen Reusser, die mit Abstand beste Schweizerin, nicht?», fragt der Radrennclub Thun in einer Medienmitteilung.

Mehrere Hundert Startende

Seit über 40 Jahren führt der Club das Einzelzeitfahren nun bereits durch. Die nächste Ausgabe ist auf den Sonntag, 29. Mai, angesetzt. Knapp vier Wochen nach dem Wettkampf in der Region Thun werden in Steinmaur dann die Schweizer-Meister-Titel vergeben. Wer dort etwas reissen will, testet seine Form also am Einzelzeitfahren. «Auf dem 15-km-Rundkurs von Amsoldingen über Höfen–Blumenstein–Thierachern werden sich deshalb die besten Zeitfahrer letztmals begegnen», heisst es.

Schüler, Juniorinnen, Amateure und eine ganze Armada von Hobbyfahrern sind gemeldet.

Ergänzt wird das 260-köpfige Starterfeld durch Paralympic-Handbiker sowie 20 Sportlerinnen und Sportler aus der Ukraine, die sich seit einigen Wochen in der Schweiz befinden «und auch schon Spitzenresultate erzielt haben», schreibt der Radrennclub. In Amsoldingen treffen sich aber nicht nur die Cracks: Schüler, Juniorinnen, Amateure und eine ganze Armada von Hobbyfahrern sind gemeldet. Sie werden zwischen 10 und 16 Uhr in Minutenabständen auf die coupierte Strecke geschickt, wo Flachstücke, Steigungen und Abfahrten technische Fähigkeiten verlangen.

