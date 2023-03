Wie sich Putin die Wahrheit über den Krieg zurechtbiegt

Von Michelle Muff

Bei seinem Besuch in Mariupol inszenierte sich der russische Präsident als fürsorglicher Herrscher. Die veröffentlichten Videos liessen aber entscheidende Details aus.

«Es ist ein kleines Stück vom Paradies, das wir jetzt haben»: Putin hat gemäss russischen Staatsmedien Anwohner in Mariupol besucht. Foto: Russian President Press Service

Russlands Präsident Wladimir Putin ist am Samstag zum ersten Mal seit Beginn der Invasion in die Ukraine in eines der besetzten Gebiete gereist. In den Videos, die die russischen Staatsmedien von dem Ausflug in die Hafenstadt veröffentlicht haben, zeigt sich Putin in verschiedenen Szenen: In einem neu erbauten Wohnviertel auf einem Kinderspielplatz studiert er Pläne zum Wiederaufbau, beim Begutachten der neu renovierten Philharmonie nimmt er im leeren Konzertsaal Platz, und beim Besuch in der Innenstadt besichtigt Putin interessiert ein Denkmal aus dem Zweiten Weltkrieg, das für die sowjetischen Truppen errichtet wurde.

Was diese Ausschnitte gemeinsam haben: Mariupol wirkt auf den Aufnahmen wie eine moderne und intakte Stadt. In einer Szene fährt Putin selber mit dem Auto durch die Strassen der Hafenstadt. Es ist Nacht, in der von der Rückbank aus gefilmten Szene sind in der Dunkelheit keine Häuser erkennbar. Der Vizepremierminister Marat Khusnullin, der auf dem Beifahrersitz mitfährt, schwärmt aber über den Fortschritt der Bau- und Restaurierungsarbeiten in der Stadt und den Vororten. «Wir arbeiten hier rund um die Uhr», sagt Khusnullin.

Ein anderer Filmausschnitt zeigt Putin, wie er laut russischen Medienberichten «spontan» auf einige Bewohner Mariupols stösst, die ihm mit Ehrfurcht begegnen: «Danke, dass Sie gekommen sind», sagt ein Mann. «Es ist ein kleines Stück vom Paradies, das wir jetzt haben», behauptet eine junge Frau – und Putin verspricht ihr, es zu erweitern.

Kein Wort über die toten Zivilisten

In den Videoaufnahmen wird Putin gekonnt als fürsorglicher Herrscher inszeniert, der sich um die Bürger seines Landes kümmert: Harmonie, Aufschwung und Zufriedenheit sollen die Aufnahmen propagieren. Was die Videos verschweigen: dass Mariupol nach wie vor eine zerstörte Stadt ist. Auf Bildern vom März 2023 sind komplett vernichtete Wohnblocks zu sehen, deren Trümmer erahnen lassen, wie heftig die Kämpfe in der Hafenstadt ausgetragen wurden. Der norwegische Journalist Morten Risberg, der Mariupol im vergangenen Dezember besuchte, sagte, er habe «gross angelegte Wiederaufbau- und Restaurierungsarbeiten» inmitten von «Zerstörung, wohin man blickt» gesehen.

Ein zerstörter Wohnblock in Mariupol. (16. März 2023) Foto: Getty Images

Auch erwähnte Putin während seines Besuchs mit keinem Wort die zahlreichen Zivilisten, die den Gefechten in Mariupol zum Opfer fielen. So etwa im Theater in der Innenstadt, in dem sich Hunderte Bewohnerinnen und Bewohner vor den russischen Angriffen versteckt haben sollen, als es im März 2022 von einer russischen Fliegerbombe zerstört wurde. Oder die Geburtsklinik, die ebenfalls im März unter russischen Beschuss geriet und deren Bilder von verletzten Schwangeren um die Welt gingen.

Eine Schwangere, die Opfer eines Luftangriffs auf eine Entbindungsstation in Mariupol wurde. Sie und ihr ungeborenes Baby überlebten nicht. (9. März 2022) Foto: Evgeniy Maloletka (AP)

Die ukrainischen Behörden gingen von rund 20'000 getöteten Einwohnern in Mariupol aus. Eine Analyse von AP im Dezember 2022 kam jedoch zum Schluss, dass bis Ende 2022 geschätzte 10'000 weitere Gräber ausgehoben wurden. Diese Zahlen könnten einen Hinweis auf die Opfer der Belagerung geben, die wohl noch immer aus den Ruinen der Stadt geborgen werden.

Doppelgänger und Sicherheitspersonal in Zivil?

Auf Twitter entbrannte nach der Veröffentlichung der Aufnahmen eine Diskussion darüber, wie viele der gezeigten Ausschnitte inszeniert sind. So kursiert derzeit ein weiteres Video, das dieselbe Szene mit Putin zeigt, der zu Anwohnern in Mariupol spricht. Im Hintergrund dieses Videos ist aber plötzlich ein Schrei zu hören: «Das ist nicht wahr! Das ist alles nur Show!» Das Video teilte auch Anton Geraschtschenko, ein Berater des Innenministers der Ukraine. «Eine der russischen Nachrichtenagenturen hat diesen Moment herausgeschnitten, eine andere nicht», kommentierte er.

Geraschtschenko spekuliert in einem Post, der verschiedene Fotoaufnahmen von Putin zeigt, dass der Kremlführer gar nie in Mariupol gewesen sei – und stattdessen einen Doppelgänger in das besetzte Gebiet geschickt habe. Auch Stephen Hall, Dozent für russische und postsowjetische Politik an der Universität von Bath in Grossbritannien, zweifelte an der Authentizität der Aufnahmen: «Ich behalte mir immer noch ein Urteil vor. Aber Putin hat viele Doppelgänger, und die ‹dankbaren› Bewohner waren wahrscheinlich Sicherheitspersonal in Zivil.»

Der Besuch in Mariupol fand statt, zwei Tage nachdem bekannt wurde, dass der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag einen Haftbefehl gegen Putin erlassen hat. Der Ausflug in das besetzte Gebiet dürfte also auch als symbolische Antwort verstanden werden. Gemäss dem in Washington ansässigen Institut für Kriegsstudien (ISW) hat der Kreml Putins ersten Besuch in der besetzten Ukraine als spontanen Ausflug dargestellt, «um Putin als unbesiegbaren Kriegsführer darzustellen, der die Zone der Feindseligkeiten ohne Bedenken besuchen kann».