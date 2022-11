Der zweitbekannteste Ukrainer nach Selenski

Von Enver Robelli

Illia Ponomarenko twittert. Jeden Tag. Fast ununterbrochen. Der Journalist des englischsprachigen Onlinemediums «Kyiv Independent» führt eine Art Tagebuch des Krieges.

Der 30-Jährige berichtet über das Geschehen in den umkämpften Städten der Ukraine, postet Bilder von mutigen ukrainischen Soldaten und Kampfpiloten, stellt die gefallenen Verteidiger des Landes vor, dokumentiert die Kriegsverbrechen der russischen Seite.

Für die Weltöffentlichkeit ist der junge Mann zu einer der wichtigsten Informationsquellen geworden. Als der Krieg am 24. Februar begann, hatte Ponomarenko etwa 100'000 Follower auf Twitter. Am nächsten Tag waren es 300'000, dann 500'000. Mittlerweile folgen ihm 1,2 Millionen Nutzerprofile.

Foto: Twitter

Darunter befinden sich westliche Politiker, Militärexperten, Diplomaten, Journalisten. Und vermutlich Tausende Bots. Das sind automatisch gesteuerte Accounts, die unter anderem Falschnachrichten texten, Propaganda verbreiten und Meinungen manipulieren. Russische Fake-News-Plattformen beschimpfen Ponomarenko als «Nazi».

Von seinen Kolleginnen und Kollegen in Kiew wird er scherzhaft «der zweitbeliebteste Ukrainer auf Twitter nach Selenski» genannt. Staatschef Wolodimir Selenski hat 6,8 Millionen Follower. Er selbst folgt dort einer einzigen Person: Seiner Ehefrau Olena Selenska.

Ponomarenko gilt als erfahrener Kriegsreporter. Er berichtete aus dem Donbass, aus den palästinensischen Gebieten und aus dem Kongo, wo ukrainische Soldaten im Rahmen einer UNO-Mission stationiert waren. Das Kontingent wurde nach dem russischen Überfall auf die Ukraine zurückberufen.

Im Sommer erlitt Ponomarenko schwere Verletzungen – allerdings nicht an der Front, sondern mitten in Kiew. Wie es dazu kam, erzählte er der Zeitung «Ukrajinska Prawda». Der ukrainische Botschafter in Albanien habe ihm geschrieben, der albanische Ministerpräsident Edi Rama befinde sich gerade in Kiew und wolle ihn treffen.

Ponomarenko machte sich mit einem Elektrovelo auf den Weg und fuhr in der Nähe einer Kreuzung gegen einen Pfosten. «Ich habe nicht gesehen, was passiert ist. Vielleicht hat mich ein Auto angefahren», sagte Ponomarenko. Mit Schürfwunden landete er im Spital, das Treffen mit dem exzentrischen Politiker aus Albanien konnte nicht stattfinden.

Ponomarenko stammt aus der Kleinstadt Wolnowacha in der Ostukraine, die multiethnisch geprägt ist. Die Metropole Mariupol, wo Ponomarenko politische Wissenschaften studiert hat, galt bis zum Kriegsausbruch als Zentrum der griechischen Minderheit. In der mittlerweile von russischen Invasoren besetzten und grösstenteils zerstörten Stadt sowie in der Umgebung lebten knapp 80'000 Griechen. In den ersten Tagen des Krieges fielen dort zwölf Griechen den Angriffen der russischen Armee zum Opfer. Seither sind viele Griechen aus der Region geflüchtet – auch nach Griechenland.

Ponomarenkos Familie hat griechische Wurzeln. Mariupol, die «Stadt Marias», wurde von Katharina der Grossen 1778 gegründet, um die Griechen von der Krim ans Asowsche Meer umzusiedeln. Zuvor hatte das Osmanische Reich die Halbinsel besetzt und die Russen vertrieben.

Seine Geburtsstadt Wolnowacha sei in den 90er-Jahren ein typisches, von Kriminalität geprägtes Provinznest gewesen, sagte Ponomarenko gegenüber «Ukrajinska Prawda».

Als 2013 in der Vielvölker- und Hafenstadt Mariupol Ausschreitungen zwischen prorussischen Separatisten und proukrainischen Aktivisten ausbrachen, suchte der britische Sender BBC Augenzeugen der Ereignisse im Donbass. Ponomarenko meldete sich und teilte seine persönlichen Eindrücke mit dem Publikum.

Nach den ersten Kontakten mit den englischsprachigen Medien begann er für ukrainische Zeitungen zu arbeiten. Jetzt ist er der international bekannteste Journalist der Ukraine, der Chronist des Krieges. «Jedes Mal muss ich zehnmal nachdenken, bevor ich etwas schreibe. Es geht nicht um Selbstzensur, sondern um Genauigkeit. Wenn man einen Fehler macht, irgendeinen Blödsinn schreibt, wird man sich an dich erinnern», sagte er der «Ukrajinska Prawda».

«Wir werden der Welt noch eine Menge zu erzählen haben.» Illia Ponomarenko

Es gibt westliche Korrespondenten, die ihm unterstellen, er sei mehr Aktivist denn Journalist. So etwas lässt sich einfach sagen, schliesslich werden seit Ende Februar nicht westliche Staaten von Russland direkt angegriffen, sondern die Heimat von Ponomarenko.

Als der russische Angriffskrieg begann, schrieb Ponomarenko auf Twitter: «Leute, es geht los! Erinnern Sie sich an uns. Vergessen Sie nicht die Ukraine, die für die Demokratie gekämpft hat.» Auf die Frage, was er twittern werde, wenn der Krieg zu Ende geht, antwortete der Journalist: «Danke, Leute. Das wars.» Verabschieden werde er sich vom Kommunikationskanal aber nicht. «Wir werden der Welt noch eine Menge zu erzählen haben.»