Konfliktreiche Zusammenarbeit in der Raumfahrt – Ukraine-Krieg könnte Mars-Mission zunichtemachen Russlands Angriff auf die Ukraine bedeutet für die Raumfahrt eine Zäsur: Teure Projekte wie Exomars könnten ausfallen, selbst der Betrieb der ISS steht infrage. Besonders die Europäer stecken in der Klemme. Alexander Stirn

Wird wohl nicht wie geplant Ende September zum Mars geschickt: Der europäisch-russische Exomars-Rover. Visualisierung: ESA, AP

Es hätte so harmonisch werden sollen, so freundschaftlich, allen irdischen Krisen zum Trotz: Ende September sollte in Baikonur in Kasachstan eine russische Rakete mit einer ganz besonderen Fracht starten – einem europäischen Roboterfahrzeug. Das Gespann sollte zum Mars fliegen, wo acht Monate später eine russische Landeeinheit den europäischen Rover sanft im roten Staub abgesetzt hätte. So der Plan.