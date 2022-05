Butscha-Massaker: Kiew verdächtigt vermutlich den falschen Täter

Wie Staatsanwältin Irina Wenediktowa am Montag auf ihrem Twitter-Account mitteilte, hat die ukrainische Staatsanwaltschaft einen ersten Verdächtigen im Fall des Massakers von Butscha identifizieren können. Dabei soll es sich um den 35-jährigen Sergei K. handeln, einen Kommandanten der russischen Nationalgarde. Die Anklage: K. soll am 29. März vier unbewaffnete Männer getötet sowie einen ukrainischen Zivilisten gefoltert und einer Scheinhinrichtung unterzogen haben.

Auf Grundlage der Aussage des Zivilisten sowie weiterer, nicht näher dargelegter Beweise hat die ukrainische Staatsanwaltschaft K. wegen des Verdachts auf Misshandlung von Zivilisten und vorsätzlichen Mord angeklagt. Identifiziert wurde K. anhand eines geleakten Überwachungsvideos aus einem privaten Versanddienst in der weissrussischen Kleinstadt Masyr.

Darin ist zu sehen, wie russische Soldaten per Expressversand kistenweise Beutegut nach Hause schicken, das sie vermutlich aus ukrainischen Haushalten entwendet haben – vom Fernsehgerät über Computer bis zu einem E-Scooter ist so ziemlich alles dabei (wir berichteten in diesem Blog am 9. April).

Mitten unter ihnen: Sergei K. Gemäss Staatsanwältin Wenediktowa hat auch er an diesem Tag geplünderte Waren nach Russland versendet, offenbar in die 1500 Kilometer östlich gelegene russische Stadt Uljanowsk. Wenediktowa fügte zwei Standbilder der Überwachungskamera der Versanddienstfiliale als Beweismittel bei. Augenzeugen aus Butscha sollen K. darin wiedererkannt haben.

Der Internet-Lynchmob kennt keine Unschuldsvermutung

In proukrainischen Telegram-Kanälen und Twitter-Accounts entlud sich in der Folge der aufgestaute Hass auf den mutmasslichen Täter von Butscha mit voller Breitseite: Zahlreiche Nutzer posteten Fotos des jungen Mannes und wünschten ihm den Tod. Ausserdem veröffentlichten Hacker die Telefonnummern von K. und einigen seiner Verwandten auf Twitter und riefen zum Telefonterror auf.

Einen Tag nachdem die ukrainische Staatsanwaltschaft die Anklage verkündet hatte, postete K. auf seinem privaten Instagram-Account einen Post mit einer langen Erklärung, in der er sich von den Anschuldigungen klar distanziert: «Mir ist etwas Undenkbares passiert. Am 2.5.2022 veröffentlichte ein ukrainischer Blogger ein Video, in dem er behauptet, ich sei irgendwie in die Ereignisse in Butscha involviert. All denen, die jetzt versuchen, diese Informationen gegen mich und meine Familie zu verwenden, möchte ich ausdrücklich sagen, dass ich nichts damit zu tun habe. Ich habe die Republik Belarus seit über 2 Jahren nicht mehr verlassen! Die haben mich zu einem Kriegsverbrecher gemacht, obwohl ich nichts mit den Streitkräften zu tun habe, ich habe noch nicht einmal in der Armee gedient!»

Zudem erklärt K., er sei am besagten Tag zwar in der Filiale des Versanddiensts gewesen, jedoch nur um einen Kofferraumdeckel zu versenden, den er im Internet zum Kauf angeboten habe. Als Beweis dafür postete K. einen Screenshot der Anzeige, die er bereits vor den Ereignissen in Butscha, am 19. März 2022, ins Netz gestellt habe:

Die weissrussische Zeitung «Zerkalo» hat K.s Aussagen überprüft und mit zahlreichen Leuten gesprochen, die K. kennen. Demnach hat K. sein ganzes Leben in Masyr verbracht und war auch während des Krieges dort: So sei er regelmässig auf dem Weg zu seinem Arbeitsplatz in der Erdölraffinerie Masyr zu sehen gewesen, wo er als Ingenieur arbeitet. Oder auf dem Weg zum Kindergarten, mit seinem sechsjährigen Sohn. Ausserdem habe er nicht in der Armee gedient, weder in Weissrussland noch in Russland.

Nach Angaben von Freunden sei K. am 2. April tatsächlich in die Postfiliale gegangen, um ein Paket in die russische Stadt Uljanowsk zu senden. Es soll sich dabei aber nicht um Beutegut, sondern um den beschädigten Kofferraumdeckel seines Privatwagens gehandelt haben, den er im Internet an einen fremden Interessenten verkauft hatte. Zur gleichen Zeit waren russische Soldaten dort, die ihr Beutegut nach Hause schickten. Dass K. nicht zu ihnen gehörte, könne man allein schon daran erkennen, dass er als Einziger keine Militäruniform getragen habe, so die Einschätzung der Zeitung.

70 Prozent der Justizirrtümer basieren auf Augenzeugen

Selbst der ansonsten sehr russlandkritische Medienanalyst Kevin Rothrock postete auf Twitter einen Beitrag, in dem er anzweifelt, dass es sich bei K. tatsächlich um einen Butscha-Schlächter handelt: «Es schaut so aus, als hätten die ukrainischen Beamten ihre erste offizielle Anklage gegen den Schlächter von Butscha vermasselt.»

Eine Studie des Psychologen John Wixted von der University of California kam zum Schluss, dass über 70 Prozent aller Justizirrtümer auf falschen Angaben von Augenzeugen beruhen: «Es ist wohlbekannt, dass das Gedächtnis formbar ist, sodass eine anfänglich unsichere Identifizierung bis zu dem Zeitpunkt, an dem ein Zeuge vor Gericht oder in Anhörungen vor dem Prozess aussagt, zur Gewissheit wird.»

Philippe Stalder, publiziert am 5. Mai 2022