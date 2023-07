Abschluss des Nato-Gipfels – Wieder beste Freunde Nach der Enttäuschung über den fehlenden Fahrplan zur Nato-Mitgliedschaft zeigt sich der ukrainische Präsident zufrieden über das Treffen in Vilnius. Ein offener Streit hätte nur Wladimir Putin gefreut. Stephan Israel aus Vilnius

«Unter Gleichen» beim Nato-Ukraine-Rat: Wolodimir Selenski und Jens Stoltenberg in Vilnius. Foto: AFP

Der angekündigte Streit auf offener Bühne hat nicht stattgefunden. Der Nato-Gipfel in Vilnius ist heute recht harmonisch zu Ende gegangen. Die Ukraine rücke näher an die Militärallianz denn je zuvor, sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg beim gemeinsamen Auftritt mit Wolodimir Selenski. Beide waren dabei im Einklang bemüht, die Meinungs­verschiedenheiten im Bündnis zum Fahrplan für die Ukraine in die Nato vergessen zu machen.