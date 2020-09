Thuner Verein geht neue Wege – UHC mit erster virtueller Unihockey-Beiz Um fehlende Einnahmen zu kompensieren, appelliert der UHC Thun an die Solidarität und eröffnet eine virtuelle Beiz.

Der Ball rollt wieder in der MUR-Halle in Thun. Trotzdem fehlen dem UHC Thun Einkünfte. Foto: Patric Spahni

«Der UHC Thun will gemeinsam mit seinen Fans, Mitgliedern und Sponsoren durch diese schwierigen Zeiten gehen», schreibt der Unihockeyverein in einer Mitteilung. Zwar rolle der Ball wieder, «doch nicht alle, die in den vergangenen Jahren stets da waren, werden heuer dabei sein können». Der UHC wolle all jene, die zu Hause bleiben müssen, auch weiterhin am Verein teilhaben lassen.

«Darum übertragen wir weiterhin sämtliche NLA-Heimspiele sowie ausgewählte Spiele unserer U-Teams kostenlos und im Livekommentar auf Swissunihockey.tv und Youtube.com (Junioren)», heisst es in der Mitteilung.

Virtuelle Beiz soll helfen

«Nun, und da sind wir ganz ehrlich, fehlende Zuschauerinnen und Zuschauer bedeuten weniger Geld für unseren UHC.» Der UHC Thun sei darum auch auf Solidarität angewiesen. «Wir hoffen, euch zahlreich begrüssen zu dürfen in der ersten Online-Unihockey-Beiz der Schweiz.»

Am virtuellen Stammtisch auf www.uhcthun.ch/beiz haben die Gäste die Möglichkeit, eines von vier vorgeschlagenen Produkten zu beziehen. «Mit diesem Einkauf, eurer Spende, helft ihr dem UHC Thun, die drohenden Ausfälle abzufedern, ihr unterstützt unseren Nachwuchs, und ihr helft unserem Verein durch die Pandemie», schreibt der Verein.

pd/sgg