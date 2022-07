Hauptversammlung des UHC Thun – UHC dankt für Hilfe bei Lachenprojekt Der Vorstand des Vereins wurde wiedergewählt. Präsident Rolf Bolliger kündigt seinen Abschied an.

Martin Wenger (Leiter Sport, links) und Präsident Rolf Bolliger (rechts) dankten der Stadt im Namen des UHC Thun für die wertvolle Unterstützung für das Hallenprojekt im Lachen. Keshab Zwahlen (Leiter Fachstelle Sport) nahm den Dank entgegen. Foto: PD

Präsident Rolf Bolliger nutzte die Hauptversammlung des UHC Thun, um danke zu sagen: Allen, die den Verein in irgendeiner Form unterstützen, und im Besonderen der Stadt Thun, vertreten durch Keshab Zwahlen (Leiter Fachstelle Sport), die wertvolle Unterstützung für das Hallenprojekt im Lachen. Die Bezugsbereitschaft dieser Ersatzlösung zur Armeehalle ist auf Ende Jahr vorgesehen. Die Versammlungsbeschlüsse zur Übertragung des mobilen Hallenbodens und für eine Kostenbeteiligung von 20’000 Franken seitens UHC Thun an die Stadt Thun in dieser Angelegenheit erfolgten danach einstimmig.

Ebenfalls einstimmig hiessen die rund 70 Mitglieder die Jahresberichte, die Jahresrechnung und das Budget für die kommende Saison gut. Der UHC Thun könne aufgrund einer umsichtigen Kostenkontrolle und von gesteigerten Einnahmen in verschiedenen Bereichen einen Reingewinn von 22’900 Franken ausweisen. Das Eigenkapital belaufe sich nun auf «komfortable» 140’000 Franken.

Neues Modell zur Kostenbeteiligung

Mit einem Antrag eines Mitglieds wurden die Verantwortlichen zur Ausarbeitung eines Kostenbeteiligungsmodells für alle Torhüter der 17 Teams beauftragt. Alle Vorstandsmitglieder und die Revisoren wurden für ein Jahr wiedergewählt. Präsident Rolf Bolliger hat dabei seine Demission per Ende der kommenden Saison bekannt gegeben. Sandra Gugolz, langjähriges Vorstandsmitglied und Leiterin Spielbetrieb, wurde für ihre Verdienste zum Ehrenmitglied ernannt.

PD

