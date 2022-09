Thuner Mehrwegbox für Pizzas – «UFO» gegen die Verschwendung hebt ab Sie sieht aus wie ein UFO und hält Pizzas warm. Die neue Pizza-Mehrwegbox wurde von einem Thuner entwickelt. Startet das neue «UFO» zum Überflug? Test mit dem Entwickler in einer Thuner Pizzeria. Hans Peter Roth

Der Prototyp der wiederverwendbaren Pizzabox mit Inhalt. Foto: Hans Peter Roth

Schon vor dem vereinbarten Gesprächstermin steht Thomas Liebe neben dem Pizzaofen. Fachsimpelt mit Koch Mario Cibulla und dem Inhaber der Pizzeria La Barca in Thun, Sabit Nrecaj. Die drei Männer beugen sich über ein rundes Objekt, das ein wenig an ein UFO erinnert – ein unbekanntes Flachobjekt gewissermassen. Das mysteriöse, scheibenförmige Ding ist eine Pizza-Mehrwegbox. Entwickelt und designt hat sie der Thuner Tüftler Thomas Liebe. Was ist daran so besonders?