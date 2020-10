Solarpreis geht nach Brienz – «Uf em Bort» wird die Sonne genutzt Am Dienstag werden im Kultur- & Kongresshaus Aarau die Schweizer Solarpreise vergeben. Ein ungewöhnlicher Preisträger steht in Brienz. Anne-Marie Günter

Das Doppeleinfamilienhaus in Brienz, das unter Bewahrung des ursprünglichen Charakters energetisch saniert wurde, erhält einen Solarpreis. Foto: PD

Das Doppeleinfamilienhaus Grunder in Brienz wird am Dienstag in Aarau mit dem Hauseigentümer-Schweiz-Sondersolarpreis ausgezeichnet. «Es wurde unter Bewahrung des ursprünglichen Charakters des Hauses energetisch saniert, mit einer 222-Prozent-Eigenenergieversorgung. Das Haus wurde ökologisch und ökonomisch dem heutigen Standard angepasst, ohne den Charme der langen Geschichte zu verlieren», heisst es in der Laudatio. Herzstück sei die ganzflächige, «ästhetisch ansprechend integrierte» 27 kW starke Fotovoltaikanlage, die im Jahr rund 24'000 kWh produziere.