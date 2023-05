Einbürgerung in Uetendorf – Gericht stösst Entscheid des Gemeinderates um Der Gemeinderat hat einer Frau die Einbürgerung zu Unrecht verweigert, urteilt das Verwaltungsgericht. Doch dieser Entscheid könnte noch ein politisches Nachspiel haben. Marc Imboden

Trotz sprachlicher Defizite und offener Fragen zur Integration: Eine Frau von den Philippinen soll den Schweizer Pass erhalten, urteilt das Verwaltungsgericht. Foto: Reto Oeschger

Wann ist ein Mensch so weit integriert, dass er eingebürgert werden kann? Ist es die Kenntnis unseres politischen Systems, der Geschichte der Schweiz und der wichtigsten Feiertage, die den Ausschlag gibt? Die Mitgliedschaft in einem Verein? Oder das Beherrschen einer der Landessprachen? Mit diesen Fragen musste sich das Verwaltungsgericht des Kantons Bern auseinandersetzen – in einem Fall aus der Gemeinde Uetendorf.