Er hat es bereits getan, es war absehbar. Ueli Maurer ist Ueli Maurer ist Ueli Maurer. Er wird nicht still in den Sonnenuntergang langläuflen, «servir et disparaître» ist nicht das Seine, und darum dauerte es auch nur sieben Tage zwischen dem Beginn seines Ruhestands und dem ersten Auftritt als Altbundesrat in der Öffentlichkeit.