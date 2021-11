Glosse zu Corona-Test – Ueli, der Slalomfahrer Eine kleine Geschichte über Finanzminister Maurer, der zur Bezahlung der Covid-Tests alle paar Wochen seine Meinung ändert. Markus Häfliger

Damals gings noch 90 Kilometer geradeaus: 2013 beendet Ueli Maurer den Wasalauf in Schweden mit einer Zeit von 8 Stunden und 8 Minuten. Foto: Freshfocus

Jahrzehntelang glaubten wir, Ueli Maurer sei ein wahrer Langläufer – nicht nur in seiner Freizeit, sondern auch in der Politik: immer geradeaus, immer stur in der Spur. Doch jetzt, mit bald 71 Jahren, die Überraschung: Ueli Maurer brilliert auch im Slalom. In der Pandemie-Politik schafft er fast jede noch so enge Kurve.

Aus der geraden Bahn geworfen haben ihn unter anderem die Covid-Tests. Wie lange soll der Staat diese teure Testerei noch zahlen? Wenn es doch eine Impfung gibt?

Das sind Fragen, die einen Finanzminister natürlich schon quälen können, wenn er in Kandersteg wieder einmal seine Runden auf der Loipe dreht. Oder wenn er im Sommer auf dem Rennvelo für den nächsten Wasalauf trainiert. Schon über 750 Millionen Franken hat der Bund bis jetzt für Covid-Tests ausgegeben – und sehr viele Laborrechnungen sind erst noch unterwegs.

Solche Summen im Hinterkopf, wehrt sich Maurer am 11. August im Bundesrat tapfer für seine Bundeskasse. Gesundheitsminister Alain Berset hat damals beantragt, dass der Bund weiterhin alle Covid-Tests übernehmen solle. Maurer opponiert schriftlich: Der Bund darf nicht mehr zahlen! Maurers Argument: Man kann man sich jetzt ja impfen. Das Gremium folgt dieser Logik. Es erklärt die Covid-Tests ab Oktober für kostenpflichtig.

Das Publikum fiebert vor den Bildschirmen gebannt mit Ueli Maurer: Wird er in seinem Pandemie-Slalom auch die nächste Kurve kriegen?

Doch schon im September steht die Kostenfrage wieder auf der Agenda. Inzwischen hat Maurers SVP das Thema für sich entdeckt und fordert lautstark, dass der Bund die Testkosten wieder übernimmt. Maurer leitet seine erste, scharfe Kurve ein: In einem neuen Mitbericht fordert auch er jetzt: Der Bund soll für die Tests doch bezahlen – so lange, wie die Zertifikatspflicht gilt. Doch der Gesamtbundesrat bleibt hart und bestätigt die Kostenpflicht für die Tests. Aber er beschliesst wenigstens eine Ausnahme: Menschen, die eine erste Impfung, aber noch kein Covid-Zertifikat erhalten haben, dürfen sich bis Ende November weiterhin gratis testen lassen.

Am 3. November kommt die Testerei-Frage schon wieder in den Bundesrat. Berset will die Ausnahmeregelung für Einfachgeimpfte auf unbestimmte Zeit verlängern. Doch da hat Maurer bereits die nächste Kurve eingeleitet. In einem neuen Mitbericht verlangt er jetzt: Auch Erstgeimpfte sollen ihre Tests ab Dezember zahlen!

Zahlen, nicht zahlen, doch zahlen … Und als Nächstes? Mit dem jüngsten Bundesratsentscheid ist die Pandemie natürlich noch nicht zu Ende. Und so fiebert das Publikum zu Hause vor den Bildschirmen gebannt mit Ueli Maurer: Wird er in seinem Pandemie-Slalom auch die nächste Kurve kriegen? Wir drücken die Daumen!

Markus Häfliger ist Bundeshausredaktor und Reporter bei der Seite Drei. Er beobachtet die Bundespolitik und ihre Akteurinnen und Akteure seit rund zwanzig Jahren. Mehr Infos @M_Haefliger

