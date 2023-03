Weltcupfinal: Riesenslalom im Livestream – Gut-Behrami verliert einen Stock – Shiffrin wieder überragend Die Tessinerin liegt trotz eines Malheurs auf Zwischenrang 6 und schielt Richtung Podestplätze. Der Sieg scheint derweil für die Überfliegerin der Saison reserviert zu sein. Philipp Rindlisbacher

Stockverlust: Lara Gut-Behrami bewältigt einen Grossteil des ersten Laufs mit einem Handicap. Foto: Keystone

Die Bilanz im Ziel: Minus ein Stock. Während dem ersten Lauf im Riesenslalom am Weltcupfinal in Soldeu attackierte Lara Gut-Behrami eine Torstange etwas gar heftig, weshalb ihr der Stock abhanden kam. Einen Grossteil des Kurses absolvierte die Tessinerin daher mit einem Handicap, in Anbetracht der Umstände bewältigte sie die Aufgabe formidabel. Nach halbem Pensum liegt Gut-Behrami auf Rang 6, der Rückstand auf Valerie Grenier, die sich auf Platz 2 befindet, beträgt indes gerade mal 18 Hundertstel.

Klar voraus ist einmal mehr Mikaela Shiffrin. Die Amerikanerin nahm der Konkurrenz sechs Zehntel und mehr ab und hat die Weichen gestellt in Richtung Saisonsieg Nummer 14. Von oben bis unten blieb sie fehlerlos, während mit Federica Brignone, Sara Hector und Petra Vlhova gleich drei Mitfavoritinnen ausfielen. Daher ist bereits gesichert, dass Gut-Behrami den Gesamtweltcup hinter Überfliegerin Shiffrin auf Rang 2 beenden wird – einzig Vlhova und Brignone hätten sie noch verdrängen können.

Bei gerade im unteren Teil schwierigen Pistenbedingungen konnten die übrigen Schweizerinnen erwartungsgemäss nicht mit den Schnellsten mithalten. Wendy Holdener liegt auf Rang 13, Andrea Ellenberger büsste beinahe drei Sekunden ein (21.). Michelle Gisin, welche das letzte Saisonrennen nur dank erreichter 500 Punkte im Gesamtweltcup bestreiten darf, folgt gleich hinter ihrer Teamkollegin.

Besser machte es Tessa Worley: Die zweifache Riesenslalom-Weltmeisterin aus Frankreich ist Siebte, sie könnte heute mit 33 ihren Rücktritt verkünden.

