Schweres Canyoning-Unglück bei Bad Ragaz Mehrere Tote nach Unwetter am Gigerwaldstausee

Eine Touristen-Gruppe kehrte gestern Abend von einer Canyoning-Tour nicht mehr zurück. Sie wurde von einem heftigen Unwetter überrascht. An einer Pressekonferenz in Vättis wird in Kürze informiert.