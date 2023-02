Mindestens 25 Tote – Während Karneval – Überschwemmungen und Erdrutsche in Brasilien Weitere 228 Menschen verloren ihr Zuhause und 338 wurden in der Küstenregion östlich der Stadt São Paulo evakuiert, wie die Behörden am Sonntag (Ortszeit) mitteilten.

Bei durch sintflutartigen Regenfällen ausgelösten Überschwemmungen und Erdrutschen sind am Karnevalswochenende im brasilianischen Bundesstaat São Paulo mindestens 25 Menschen ums Leben gekommen. Weitere 228 Menschen verloren ihr Zuhause und 338 wurden in der Küstenregion östlich der Stadt São Paulo evakuiert, wie die Behörden am Sonntag (Ortszeit) mitteilten. Zur Zahl der Vermissten äusserten sie sich zunächst nicht. Der Gouverneur des Bundesstaates São Paulo, Tarcísio de Freitas, rief in fünf Städten entlang der Küste den Notstand aus.

Karnevalsveranstaltungen wurden abgesagt

São Sebastião, wo viele Menschen aus dem rund 200 Kilometer entfernten São Paulo das Karnevalswochenende verbringen, war mit am stärksten betroffen. Nach Angaben der Stadtverwaltung fielen innerhalb von 24 Stunden 60 Zentimeter Regen. Der Bürgermeister der Stadt, Felipe Augusto, sprach von einer «äusserst kritischen» Situation, Karnevalsveranstaltungen in der Stadt wurden abgesagt.

Bilder im Fernsehen und in Onlinenetzwerken zeigen, wie ganze Viertel in der Stadt Sao Sebastião unter Wasser stehen und Trümmer von Häusern weggespült werden. Auch überflutete Autobahnen und durch umgestürzte Bäume beschädigte Autos sind darauf zu sehen.

Im vergangenen Jahr waren bei Überschwemmungen und Erdrutschen in der Stadt Petrópolis im Südosten Brasiliens mehr als 230 Menschen ums Leben gekommen.

