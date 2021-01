In Berns Westen traten Bäche über die Ufer

Schutz und Rettung Bern ist am Freitagmorgen wegen Überschwemmungen zu fünfzehn Schadenplätzen ausgerückt – alle im Westen Berns. In den meisten Fällen ging es um Wasser, das in Häuser eingedrungen war respektive drohte, in Gebäude einzudringen.

Auch sperrten die Berner Feuerwehrleute entlang des Gäbelbachs und des Stadtbachs überschwemmte Ufer ab, wie Mediensprecher Thomas Jauch kurz vor Mittag auf Anfrage bekanntgab. Im Einsatz standen sowohl Miliz- als auch Berufsfeuerwehrleute. (sda)