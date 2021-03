AstraZeneca und die Kettenreaktionen – Überrumpelt von Berlin Der Entscheid Deutschlands, die Verimpfung von AstraZeneca auszusetzen, hat Italien und Frankreich dazu gedrängt, den Stoff ebenfalls zu suspendieren – mit polemischer Note. Österreich lässt weiter impfen. Oliver Meiler aus Rom , Nadia Pantel aus Paris , Cathrin Kahlweit aus Wien , Kai Strittmatter aus Kopenhagen

Impftermine werden abgesagt – oder wenigstens aufgeschoben: In Saint-Jean-de-Luz, im Südwesten Frankreichs, wartet ein Mann auf seine Dosis. AstraZeneca wird auch in Frankreich vorerst nicht verimpft. Foto: Bob Edme (AP)

War es am Ende politischer Zugzwang? Hat Berlin mit seinem Vorpreschen in Sachen AstraZeneca Paris und Rom etwa überrumpelt? Der Entscheid Deutschlands, den Impfstoff auszusetzen, hat vor allem in Frankreich und Italien eine Polemik ausgelöst. Die Regierungen beider Länder sind dem Beispiel gefolgt und müssen sich nun deshalb erklären – ziemlich genervt. Man hätte sich bei einem so sensiblen Thema ein konzertiertes, zeitlich abgestimmtes Vorgehen gewünscht, auch bei der Kommunikation.

Italiens Premier Mario Draghi telefonierte am Dienstagabend mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron, um sich mit ihm über die Panne zu unterhalten. Draghi liess danach ein Communiqué herumschicken, damit die Unzufriedenheit auch zu aller Ohren kam, und das ist sonst nicht seine Art. Sobald die europäische Arzneimittelbehörde EMA die Bedenken aufhebe, werde man sofort wieder mit AstraZeneca impfen, hiess es.