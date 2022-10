Beim Stichwort «Ballett» denken nach wie vor die meisten an Spitzenschuhe, Tutus und tanzende Schwäne. Warum hält sich dieses Bild so hartnäckig?

Was Sie ansprechen, ist das Handlungsballett des 19. Jahrhunderts, also Klassiker wie «Schwanensee» oder «Der Nussknacker», die den Bühnentanz bis heute prägen. Das hat damit zu tun, dass die ganz grossen Ballettcompagnien – das Bolschoi-Theater in Moskau, die Pariser Oper oder das Royal Ballet in England – dieses Repertoire nach wie vor pflegen.