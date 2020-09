Regierungsstatthalteramt Biel – Überraschungssieg der jungen FDP-Frau Romi Stebler Die Linke erleidet im rot-grünen Biel eine Niederlage: Bei der Wahl ins Regierungsstatthalteramt Biel schlägt FDP-Frau Romi Stebler den SP-Mann Bruno Bianchet. Stefan von Bergen

Wechselt vom Regierungsstatthalteramt Aarberg an die Spitze jenes von Biel: Romi Stebler. Foto: Archiv/zvg

Auf Schloss Nidau residiert künftig eine Frau und erst noch eine Bürgerliche. Die neue Regierungstatthalterin des Verwaltungskreises Biel heisst Romi Stebler, ist 35 Jahre jung und von der FDP. In einer Kampfwahl setzte sie sich am Sonntag mit 14’439 gegen 13’504 Stimmen gegen ihren Konkurrenten Bruno Bianchet (56) von der SP durch. Die Stimmbeteiligung betrug 45,4 Prozent. Romi Stebler ist ausgebildete Bauverwalterin und Juristin, sie arbeitet seit 10 Jahren als Anwältin auf dem Statthalteramt Seeland in Aarberg. Sie ersetzt den vorzeitig aus gesundheitlichen Gründen abtretenden Statthalter Philippe Chételat (SP).

Die Ausmarchung um das Statthalteramt hatte in Biel fast mehr Wahlkampfstimmung ausgelöst als die ebenfalls am Sonntag stattfindenden Gemeinde- und Stadtratswahlen. Siegerin Stebler wurde von ihren Gegnerinnen und Gegner für ihre mangelhaften Französischkenntnisse kritisiert, die im zweisprachigen Biel wichtig sind. Überdies mangle es ihr an Lebens- und Führungserfahrung. Dem Bieler Statthalter unterstehen 20 Angestellte.

Ihr Konkurrent Bruno Bianchet brachte zwar als Leiter der städtischen Bieler Abteilung für Erwachsenen- und Kinderschutz Leitungserfahrung mit, und er ist bilingue. Sein Handicap ist aber, dass er als Mann vielleicht zu wenig Frauenstimmen erhielt und überdies ohne juristische Ausbildung ist. Bernische Regierungsstatthalter müssen allerdings nicht zwingend Juristen oder Juristinnen sein. Verwaltungserfahrung zählt ebenso viel. Von bürgerlicher Seite wurde Bianchet auch vorgeworfen, er bringe als städtischer Spitzenbeamter die für einen Statthalter erforderliche Unabhängigkeit nicht mit.

Steblers Sieg ist auch deshalb überraschend, weil die Hälfte der Einwohner des Verwaltungskreises Biel in der rot-grün dominierten Stadt Biel wohnen. Dem Kreis gehören überdies Nidau und Gemeinden am linken Bielerseeufer an. Steblers Wahl könnte auch ein Hinweis auf den Ausgang der gleichentags stattfindenden städtischen Wahlen in Biel sein.