Gibt es eine Überraschung?

In seinem ersten grossen Interview mit dieser Zeitung sagte Yakin, was er zuvor schon häufiger in seiner Karriere gesagt hat: «In der Theorie gewinne ich immer.» Die Frage stellt sich nur: Mit welchen Nationalspielern will Yakin seine Taktik umsetzen?

Klar ist bereist jetzt, dass er bei seinen ersten Einsätzen nicht einfach die Mannschaft aufbieten kann, die die Schweiz bei der EM vertreten hat. Im Sturm dürften sowohl Haris Seferovic als auch Breel Embolo verletzt ausfallen. Zudem ist Mario Gavranovic fraglich.

Aber Yakin war schon immer für eine Überraschung gut. Kehrt zum Beispiel Valentin Stocker (Bild) ins Nationalteam zurück? Oder Fabian Frei? Plant Yakin mit noch überraschenderen Namen wie Darko Jevtic von Rubin Kasan? Oder verhilft er Spielern aus der U-21 zu ihrem Debüt in der A-Nationalmannschaft?