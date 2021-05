Talk: Stellungnahme der Aktionäre – «Überrascht über Zeitpunkt und Art der Kommunikation» Nach dem Abgang des gesamten Verwaltungsrats sowie des Direktors der Tourismus Adelboden-Lenk-Kandersteg AG (Talk) nehmen die Aktionäre Stellung. Sie wollen an der Idee einer gemeinsamen Destination festhalten. pd/cb

Links Kandertal (nach Kandersteg), Mitte Elsighorn, rechts das Engstligental (nach Adelboden). Foto: Bruno Petroni

Gestern wurde bekannt, dass der gesamte Verwaltungsrat der regionalen Organisation Tourismus Adelboden-Lenk-Kandersteg (Talk) geschlossen zurücktritt. Auch Direktor Urs Pfenninger nimmt den Hut. Diesen Entscheiden ging ein Antrag voraus, den einige Aktionärinnen und Aktionäre dem Verwaltungsrat unterbreitet hatten. Darin forderten sie eine Neustrukturierung von Aufgaben und Zuständigkeiten.

In einer schriftlichen Stellungnahme zeigen sich nun die Talk-Aktionäre «überrascht über den Zeitpunkt und die Art der Kommunikation». Man sei am Dienstag lediglich 20 Minuten vor den Medienschaffenden über den Rücktritt des Verwaltungsrates und die Kündigung des Direktors informiert worden.

«Die Aktionäre der Talk AG halten auch in Zukunft an der Idee einer gemeinsamen Destination, der Bündelung von Kräften und der Nutzung von Synergien fest», steht in der Mitteilung. «Es soll dabei aber möglich sein, je nach Themengebiet die Zuständigkeit und Vermarktung der Destination an einen Leistungsbringer zu übertragen.» Auch würden es die Initianten «sehr begrüssen, wenn die Verantwortlichen von Lenk Tourismus ihren Standpunkt, welcher zur heutigen Ausgangslage der Destination Adelboden-Lenk-Kandersteg beiträgt, überdenken und den Weg für eine gemeinsam gelebte Destination ebnen.»

Bis zur Generalversammlung im August nehmen sich die Initianten Zeit, «um sorgfältig und zukunftsgerichtet planen zu können», wie es in der Mitteilung heisst.

Fehler gefunden?Jetzt melden.