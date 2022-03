Waffen aus Europa und USA – Überraschend erfolgreich: Womit die Ukraine russische Panzer abschiesst Die ukrainische Armee wehrt sich bisher hartnäckiger als erwartet. Welche Abwehrsysteme gegen den übermächtigen Gegner eingesetzt werden und woher sie stammen. Florian Hassel aus Warschau

Entscheidende Hilfe: Ein von einer Panzerabwehr-Rakete getroffener russischer Panzer auf einer Straße in der Region bei Luhansk. (Foto: Anatolii Stepanov/AFP)

Noch vor Kurzem war Rzeszów-Jasionka lediglich ein verschlafener Provinzflughafen im Südosten Polens. Doch der Flughafen ist nur 90 Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt – und nun offenbar Hauptdrehscheibe für Waffentransporte zur Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen die übermächtige russische Armee.

Bis Mittwoch vergangener Woche kamen Waffen auf Kiews Flughafen Borispol an: vor allem Javelin-Anti-Panzer-Waffen und Stinger-Flugabwehrrakten aus US-Produktion und Tausende britischer Anti-Panzer-Systeme. Zusammen mit raketenbestückten Bayraktar-Drohnen türkischer Produktion waren sie entscheidend dafür, dass die ukrainische Armee in den ersten Kriegstagen ganze Kolonnen russischer Einheiten zerstören konnte.

Am technisch raffiniertesten ist die Javelin-Rakete FGM-148. Sie wird von der Schulter abgefeuert und kann russische Panzer mit zwei hintereinander fliegenden Sprengköpfen nicht nur von der Seite zerstören, sondern auch so programmiert werden, dass sie den Panzer von oben trifft – dort, wo die Panzerung am schwächsten ist. Europa liefert Tausende Abwehrraketen Seit Beginn des Krieges gegen Russland in der Ostukraine 2014 hatte Kiew Washington jahrelang vergeblich um diese Waffe gebeten. Erst im Mai 2018 wurden die ersten Javelins geliefert, trainierten US-Ausbilder ukrainische Offiziere auf dem an der Grenze zu Polen liegenden Truppenübungsplatz Jaworiw westlich von Lemberg im Gebrauch der Waffe. Den ersten 300 Javelins folgten Hunderte weitere. Bald lieferten die USA auch Stinger-Raketen, die ebenfalls von der Schulter abgefeuert werden und sowohl Panzer wie Hubschrauber zerstören können. Seit die amerikanische Regierung davon überzeugt war, dass der Kreml einen Angriff plant, flog das US-Militär weitere Waffen ein. Allein im Februar landeten 17 Militärtransporter mit Hunderten Javelins, Stingers, M-141-Schulterraketen und Munition in Kiew. Gesamtumfang: 1500 Tonnen. Washington gab auch Estland, Lettland und Litauen grünes Licht, Kiew Dutzende Javelins und Stinger-Raketen zu liefern. «Die Vögel aus Lettland sind gelandet. Das wichtigste Geschenk sind Stingers!», freute sich der ukrainische Verteidigungsminister Oleksij Resnikow nur Stunden vor Kriegsbeginn.

11. Februar: Ukrainische Armeeangehörige nehmen eine US-Lieferung von Javelins-Panzerabwehrraketen im Empfang. Foto: Sergei Supinksy (AFP)

Weitere bedeutsame Hilfe kam aus England. Die Royal Air Force flog seit dem 17. Januar knapp 2000 ebenfalls gegen Panzer einsetzbare NLAW-Schulterraketen nach Kiew; gut eine Woche später begannen britische Offiziere in Jaworiw mit dem Training mehrerer Dutzend ukrainischer Soldaten. Neben Javelins tauchen auch die englischen Waffen seit Kriegsbeginn in Videos ukrainischer Einheiten auf. Doch die Vorräte dürften bald erschöpft sein. «Wir brauchen so viele Stinger und Panzerfäuste wie möglich», bat Resnikow den US-Kongress nach Kriegsbeginn per Videobotschaft. «Ihr könnt sie nach Polen liefern. Von dort aus transportieren wir sie über Land.»

Am vergangenen Wochenende überschlugen sich die Meldungen anstehender neuer Lieferungen: 1000 Panzerfäuste und 500 Stinger aus Bundeswehrbeständen. 5000 Panzerfäuste Bofors AT-4 aus Schweden. 2700 Panzerfäuste norwegischer Produktion aus Beständen der dänischen Armee. Und die Niederlande flogen schon am Sonntagabend 200 Stinger-Raketen und 50 Panzerfäuste für die Ukrainer «in ein osteuropäisches Land» – offenbar nach Rzeswów-Jasionka.

Dort waren vor einigen Wochen mehrere Tausend US-Soldaten der 82. Luftlandedivision gelandet. Polen selbst schickte Granatwerfer per Lkw in die Ukraine. Polens Rolle als Drehscheibe für Waffenhilfe für die Ukraine dürfte am Samstag auch ein Thema zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz und Ministerpräsident Mateusz Morawiecki gewesen sein. Pawel Geraschtschenko, als Berater des ukrainischen Innenministers mit öffentlicher Information über den Kriegshergang betraut, meldete am Sonntagabend: «Polen hat zugestimmt, als Transportknoten für Waffenlieferungen aufzutreten.»

Die USA könnten womöglich radarvermeidende Hubschrauber oder Flugzeuge zur Verfügung stellen.

Allerdings sind Lieferungen nach Rzeszów eine Sache, der Weitertransport im Krieg ist eine andere: Selbst in friedlichen Zeiten dauert der Transport auf der gut 700 Kilometer langen Strecke nach Kiew neun Stunden; bis ins knapp 1200 Kilometer entfernte Charkiw, die von russischen Truppen beschossene zweitgrösste Stadt der Ukraine, sind es mindestens 16 Stunden – ohne Verluste durch zerstörte Strassen, Brücken oder neue russische Strassensperren einzukalkulieren.

Unbekannt ist, welche Rolle US-Spezialeinheiten übernehmen können. Das von Präsident Wolodimir Selenskij nach Kriegsbeginn abgelehnte Angebot des Weissen Hauses, ihn auszufliegen, deutet an, dass die USA möglicherweise noch andere Waffen für einen Ukraine-Einsatz zur Verfügung haben, etwa radarvermeidende Hubschrauber oder Flugzeuge.



