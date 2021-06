Im höchsten Hotel der Welt – Übernachten auf 630 Metern für rund 10’000 Dollar Im luxuriösen J Hotel in Shanghai residieren Gäste in schwindelerregender Höhe. Die Räumlichkeiten befinden sich im zweithöchsten Wolkenkratzer der Welt.

Hoch hinaus: In Shanghai hat mit dem J Hotel das höchste Luxushotel der Welt seine Tore geöffnet. Angestellte bereiten sich in einem der sieben Restaurants auf die Gäste vor (23. Juni 2021). Bild: Hector Retamal (Getty Images)

In der chinesischen Metropole Shanghai ist am Samstag das höchste Hotel der Welt eröffnet worden. Das J Hotel bietet in einer Höhe von bis zu rund 630 Metern Zimmer an. Es befindet sich in den obersten der 128 Etagen des Shanghai Tower. Mit einer Höhe von 632 Metern ist dies nach dem 828 Meter hohen Burj Khalifa in Dubai das zweithöchste Hochhaus der Welt. Das im Herzen des Finanzbezirks Lujiazui stehende Glasgebäude bietet somit einen Blick aus der Vogelperspektive über die chinesische Metropole.

Das Hotel befindet sich im Shanghai Tower, dem zweithöchsten Wolkenkratzer der Welt. Der in sich verdrehte Turm überragt die Skyline der chinesischen Metropole. Bild: Getty Images

Zu den 165 Zimmern gelangen die Gäste mit dem schnellsten Lift der Welt. Der Aufzug legt rund 18 Meter pro Sekunde zurück und hält somit einen Eintrag im «Guinnessbuch der Rekorde». Zu den weiteren Attraktionen des Hotels gehören sieben Restaurants sowie ein Schwimmbad und ein Spa im 84. Stock.

Im J Hotel wird der Afternoon Tea in schwindelerregender Höhe serviert. Bild: Hector Retamal (Getty Images)

Chinesische Tradition trifft auf moderne Technik und Ästhetik: ein Tisch im kantonesischen Restaurant Jin Yan. Bild: Hector Retamal (Getty Images)

Das Luxushotel bietet ein japanisches Reiki-Spa, zwei Swimmingpools und ein Fitnesscenter. Bild: Hector Retamal (Getty Images)

Günstig ist ein Aufenthalt in schwindelerregender Höhe nicht. Eine Übernachtung in einer der 34 Suiten mit Kronleuchtern und Sauna kostet rund 10’000 Dollar. Um die Eröffnung zu feiern, bietet das J Hotel für die Standardzimmer jedoch einen Spezialpreis von rund 438 Dollar pro Nacht an. Laut Renee Wu, Marketingdirektorin des Hotels, war die Buchungswebsite am Tag der Eröffnung aufgrund der hohen Nachfrage überlastet.

Blick auf die Shanghai-Suite des Hotels. Die grösste Unterkunft ist 380 Quadratmeter gross und befindet sich im 98. Stock. Bild: Hector Retamal (Getty Images)

Gäste schlafen in der Shanghai-Suite in einem Kingsize-Himmelbett. Bild: Hector Retamal (Getty Images)

Zum opulenten Badezimmer der Suite gehört auch eine Sauna. Bild: Hector Retamal (Getty Images)

Das J Hotel gehört der Hotelkette Jin Jiang International Hotels, die mehrheitlich im Besitz des chinesischen Staates ist. Die Eröffnung des Luxushotels hatte sich wegen der Corona-Pandemie verzögert.

AFP/lif

