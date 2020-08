Alfa-Romeo-Sauber

Etwas besser als zuletzt lief es Kimi Räikkönen: Nachdem er in den letzten Qualifyings jeweils empfindliche Niederlagen gegen seinen Teamkollegen hinnehmen musste, schaffte er es dieses Mal immerhin ins Q2 - eine Premiere für Alfa Romeo in dieser Saison! - und auf Platz 14. Damit schlug er nicht nur die beiden Williams und Haas, sondern auch noch den Renault von Ocon. Gar nicht auf Touren kam hingegen Antonio Giovinazzi, der hinter den beiden Williams zuhinterst in der Startaufstellung landete.