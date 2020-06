Bumann in Gunten – Überlebenskur für das Dorfbeizli Restauranttester Daniel Bumann nahm das vormalige Grand Café in Gunten unter seine Fittiche. Das Ziel: Es soll als Z’Gunte Beizli weiterbestehen. Andreas Tschopp

Daniel Bumann (im neonfarbenen Poloshirt) diskutiert vor dem Gunte Beizli mit (v.l.) Elisabeth Luginbühl, Walter Baumann und der Serviceangestellten Daniela Zenger. Foto: Andreas Tschopp

«Ich mache Lösungsvorschläge, die danach andere umsetzen müssen. Dafür kann ich keine Garantie abgeben»: Wer dies sagt, ist Bumann, der Restauranttester vom privaten TV-Sender 3+. Daniel Bumann, wie der hochdekorierte Kochexperte mit vollem Namen heisst, war dieser Tage wieder mal zu Gast in der Region, genauer gesagt in Gunten im vormaligen Grand Café an der Spycherstrasse. Dieses hiess einst Restaurant Oberland, liegt ganz in der Nähe des seit langer Zeit geschlossenen Seehotels Hirschen und trägt jetzt einen neuen Namen: Z’Gunte Beizli.