Ansturm am Zürcher Flughafen – Überlastetes Bodenpersonal und lange Wartezeiten zu Ferienbeginn Am Samstag lief der Betrieb am Flughafen Zürich trotz grossem Passagieraufkommen ohne grosse Zwischenfälle. Die Gewerkschaften sind jedoch nicht zufrieden. Astrit Abazi

Beim Bodenpersonal muss der Flughafen derzeit mit einigen Engpässen zurechtkommen. Foto: Paco Carrascosa

Für über 150’000 Zürcher Schülerinnen und Schüler war am Samstagmorgen der Beginn der Sommerferien. Am Flughafen Zürich war davon in den frühen Morgenstunden zunächst kaum etwas zu spüren – dann kam der Schwall. Um 7 Uhr herrschte bereits ein grosser Andrang von Fluggästen.